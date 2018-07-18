Как обманывали мошенники в СССР

Мошенники шерстили по Советскому Союзу всю историю существования государства. Официально почти никакой преступности, само собой, не было. Зато в реальности честный советский гражданин рисковал нарваться на ловкача, способного за считанные минуты оставить его без штанов и денег одним из этих хитрых способов.

Добрый парень

На улице мошенник прикидывался простодушным растяпой, который рад помочь запачкавшемуся прохожему. Что это у вас, пятно? Ну-ка, дайте сотру! В этом деле приходилось быть не только ловким, но и очень харизматичным: воры годами учились подходить к людям так, чтобы вообще не вызывать подозрений. Надо ли говорить, что после такой «химчистки» пропадало не только пятно (часто мифическое), но и все ценные вещи из карманов.

Потеряшка

Этот способ экспроприации богатств практиковался в основном на вокзалах. Для начала из числа ожидающих выбиралась жертва. К ней подходил один из банды: якобы, потерял ценную вещь где-то здесь и готов заплатить. В следующей части представления на смену «потеряшке» приходит «счастливчик» — он, дескать, нашел вот ту самую вещь и готов отдать ее за бесценок. Ошалевший от перспективы легкой наживы гражданин покупал дешевую безделушку, порой отдавая все содержимое кошелька. Оба мошенника, само собой, просто растворялись в толпе.

Фарцовка на лоха

Дефицит в СССР был постоянным. Что продукты, что предметы обихода, что одежда — куда вы торопитесь гражданин, становитесь в очередь. При таких раскладах редкие товары распродавались с рук у спекулянтов и по крайне завышенным ценам. Вот здесь и развернулись нечестные фарцовщики, ловко менявшие дорогую фирменную вещь дешевой тряпкой прямо в процессе покупки. Человек радостно бежал домой и только там обнаруживал обман. А что толку — в милицию с таким заявлением не пойдешь.

Кукла

Пожалуй, самый распространенный и уж точно один из самых опасных (но и простых) способов кинуть ближнего своего на деньги. Внешне кукла выглядит как толстая пачка денег. Крупные купюры лежат сверху и снизу, все остальное резаная бумага. В суматохе, при крупных или нелегальных сделках такие финты проходили с легкостью. Уже в 90-х популярность метода потихоньку сошла на нет: обнаружив такой подарок после сделки, серьезные дяди фокусников успешно ловили, на чем карьера мошенника и заканчивалась.

Займи денег

Уникальный метод обмана, возможный только в Советском Союзе. Хитрые мошенники следили за переезжающими в новые дома семьями и спустя пару дней засылали к ним в гости наименее подозрительного члена банды, в идеале женщину. Та наряжалась в халат, бигуди и тапочки, звонила в дверь, представлялась соседкой и просила взаймы до вечера. Советский гражданин, добродушный от природы и стремящийся подружиться с новыми соседями, обычно давал с радостью. Таким образом мошенники обходили все подходящие квартиры в доме и отчаливали в закат.