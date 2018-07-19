Почему американцы не смогли победить Вьетнам

Американцы называли Вьетнамскую войну «адской дискотекой в джунглях». О ней снято много фильмов и написаны сотни книг, но правда о той войне останется только в памяти тех, кто её пережил.

Теория домино

Вьетнамская война стала самой долгой локальной войной современности. Она длилась почти 20 лет и очень дорого обошлась США. Только за 1965-1975 годы было потрачено 111 миллиардов долларов. Всего в военных действиях приняли участие свыше 2,7 миллионов военнослужащих США. Ветераны Вьетнама составляют почти 10% своего поколения. 2/3 американцев, воевавших во Вьетнаме, были добровольцами.

Необходимость войны объяснялась «теорией домино». США серьезно опасались, что «коммунистическая зараза» может распространиться на весь азиатский регион. Поэтому и было решено сделать упреждающий удар.

Партизанская война

Джунгли стали для американских солдат и офицеров настоящим проклятием. Многие так и называли эту войну — «Адская дискотека в джунглях». Они затрудняли логистику и служили хорошим укрытием для вьетконговцев. 100% влажность, сорокаградусная жара, полчища насекомых, змей, червей и паразитов. Со всем этим приходилось иметь дело.

Американцы были плохо подготовлены к условиям партизанской войны. Для вьетнамцев же это была уже третья подряд война и они прекрасно освоили опыт двух предыдущих. Недостаток военного снабжения вьетконговцы успешно компенсировали смекалкой и трудолюбием. В непролазных джунглях они ставили бамбуковые ловушки и фугасы, начиненные американским же порохом из неразорвавшихся снарядов, устанавливали «вьетнамские сувениры». Война шла и под землей. Вьетнамские партизаны раскопали целую сеть подземных коммуникаций, в которых успешно скрывались. Для борьбы с ними в 1966 году американцы создали специальные отряды, названные «туннельными крысами».

Это была чрезвычайно сложная задача — выкуривать вьетконговцев из-под земли. Кроме огня и ловушек «туннельных крыс» могли поджидать также змеи и скорпионы, которых партизаны специально натравливали. Такие методы привели к тому, что среди «туннельных крыс» была очень высокая смертность. Из нор возвращалась только половина состава.

«Железный треугольник», местность, где были отрыты катакомбы, американцы в итоге просто уничтожили бомбардировками Б-52.

Военные эксперименты

Вьетнамская война была для США полигоном испытаний новых видов оружия. Кроме известного напалма, уничтожавшего целые деревни, американцы также «обкатывали» химическое и даже климатическое оружие. Самым известным случаем применения последнего является операция «Попай», когда транспортники США распыляли над стратегическими территориями Вьетнама йодит серебра. От этого количество осадков увеличилось в три раза, дороги размыло, поля и деревни залило, коммуникации оказались разрушены.

С джунглями американские военные также поступали радикально. Бульдозеры выкорчевывали деревья и верхний слой почвы, а сверху на оплот повстанцев распылялись гербициды и дефолианты («Агент оранж»). Это серьезно нарушило экосистему, а в долгосрочной перспективе привело к массовым заболеваниям и детской смертности.

«Вертушки»

В среднем американский солдат проводил в боях 240 дней в году. Это очень много. Такую «продуктивность» обеспечивали вертолеты. Вертолет «Ирокез» (UH-1) стал одним из символов этой войны. Вертолетчики часто спасали солдат из окружения, подчас пилотам приходилось совершать маневры прямо в джунглях, поднимая самолет по системе «газонокосилка», ломая рули и винты.

Количество американских вертолетов росло с небывалой скоростью. Уже весной 1965 года одних «ирокезов» было порядка 300 машин. К конце 60-х в Индокитае было больше американских вертолетов, чем на вооружении армий всех государств. Одних «Ирокезов» было 2500.

"Ирокезов" было много, но спасением они становились не всегда. Малая грузоподъемность и низкая скорость делали вертолеты лёгкой добычей пулеметчиков и ракетчиков. Случались и аварии по причинам почти случайного характера. Были случаи, когда пилоты ошибались, вертолет "вело" и он разбивался.

По подсчетам М. В. Никольского за 11 лет войны в Юго-Восточ­ной Азии американские вертолеты совершили 36 млн вылетов, налетав 13,5 млн часов, зенитным огнем была поврежде­но 31 000 вертолетов, но только 3500 из них (10%) были сбиты или совершили вынужденную посадку.

Такое низкое от­ношение потерь к числу боевых выле­тов уникально для летательных аппара­тов в условиях интенсивных боевых дей­ствий— 1:18 000.

Пятая колонна

Во время Вьетнамской войны США стали жертвой того Голема, которого сами и породили — СМИ. К середине 60-х годов роль телевидения и прессы достигла своего исторического апогея. Американцам показывали войну в прямом эфире, что не могло не вызвать в них протест. Американские общественные лидеры, пресса, телевидение, кинематограф вложили немалые ресурсы в дискредетацию образа своей страны. Моххамед Али, отказавшийся от призыва стал национальным героем. Дезертиры становились гостями телешоу, ветеранов же по возвращении ждало общественное презрение. Среди пацифистов считалось за подвиг плюнуть в лицо вернувшегося с войны солдата. Американские СМИ, пацифисты, актеры, музыканты и журналисты стали «пятой колонной», справиться с которой США не смогли.

Деморализация

Во время Вьетнамской войны ряды американской армии редели не только от пуль повстанцев. Многие призывники просто не хотели идти в армию и бегали от властей, на самой же войне было широко распространено дезертирство. Кроме того, Вьетнамская война стала ещё и нарковойной. Наркомания в войсках стала ещё одним фактором, подкосившим боеспособность США.

Ветеранов Вьетнама одолевал «вьетнамский синдром». Вкупе с общественным давлением, многих это доводило до самоубийства.