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Зеленые дети из Вулпита: пришельцы в Англии
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Зеленые дети из Вулпита: пришельцы в Англии 

Рамблер 6 часов назад
Фото: Rod Bacon/CC BY-SA 2.0
Эта странная история произошла в XII веке в Англии. Сейчас о ней напоминает только памятный знак на въезде в деревню Вулпит, графство Суффолк.
Инцидент был описан в хрониках Ральфа Коггесхельского (1189) и Уильяма Ньюбергского (1220), и, очевидно, случился во время правления короля Стефана.
Местные крестьяне во время работы нашли на пшеничном поле мальчика и девочку, которые ничем не отличались от других детей, кроме цвета кожи и волос. Они были зелеными как у лягушки.
Дети были изможденными и худенькими, явно голодными, но от пищи отказались, и смотрели на нее недоуменно. Объясниться с ними было сложно, дети говорили на неизвестном языке и не понимали английского.
Стало ясно, что хлеб и фрукты им незнакомы, а среди овощей они выбрали только зеленую фасоль, но явно не знали как ее есть, пока крестьяне им не показали.
Детей окрестили, они остались жить в доме местного феодала Ричарда де Келна. Постепенно они распробовали и другую пищу, а цвет кожи через какое-то время стал нормальным, а волосы посветлели. Но мальчик оказался болезненным и скоро умер.
Девочка, освоив английский язык, рассказала, что они родом из Земли святого Мартина. В их родном мире всегда царят сумерки, нет солнца, и все затянуто туманом. И все обитатели этой земли тоже зеленокожие, но при этом христиане. За широкой рекой расположена ярко освещенная земля, но они там никогда не бывали.
О том, как они оказались в поле, есть две версии, изложенные в хрониках. Согласно истории Ральфа Коггесхельского, дети пасли овец, услышали колокольный звон из пещеры и пошли на звук. Так они миновали туннель и оказались в поле, однако найти обратный вход не смогли. По версии Уильяма Ньюбергского, дети попопали в воронку светящегося шара, которая затянула их. После того, как тьма рассеялась, дети пришли в себя на поле.
Повзрослев, девушка вышла замуж за жителя города Линна в Норфолке и прожила там всю жизнь. Ее отличал своевольный характер и чересчур свободное поведение, однако муж обожал свою жену.
Разумеется, более поздние исследователи пытались найти научное объяснение загадке. Некоторые уверены, что рассказ вдохновлен кельтскими мифами о встрече жителями страны фей или иного потустороннего мира.
Другие считали, что дети могли быть малолетними шахтерами, которые работали на медных рудниках. И странный цвет кожи объясняется постоянным контактом с этим металлом, так же как и рассказы детей о подземном мире. Правда, неизвестно, почему дети не знали обычной еды.
По третьей версии, дети могли отстать от бродячего цирка, или сознательно оттуда сбежать. Известно, что представления того времени включали в себя демонстрацию различных диковин. Поэтому детей могли покрасить специально. А история о Земле святого Мартина — выдумка, так как дети не хотели возвращаться назад.
Существует также история о некоем графе из Норфолка, который был опекуном богатых детей. Когда их родители умерли, он решил избавиться от юных наследников и приказал отравить их мышьяком. Однако яд не подействовал. Тогда злодей вывез их в лес на границе Норфолка и Суффолка. Возможно, именно этих детей и нашли крестьяне, ведь при отравлении мышьяком кожа приобретает зеленоватый оттенок. А таинственная Земля святого Мартина — это всего-навсего деревня Форнхем-Сент-Мартин.
Впрочем, мистики и уфологи уверены, что на самом деле, зеленые дети были пришельцами, эльфами или представителями неизвестного вида Homo sapiens.
Однако, пожалуй, самое странное в этой истории — то, что дети не стали жертвой суеверий, не были изгнаны или уничтожены. Возможно, средневековые люди были не так уж нетерпимы, как мы привыкли думать.
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