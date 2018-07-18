Почему русские змей убивали, а сибиряки— нет

Почему русские змей убивали, а сибирские народы — нет

Представления о змеях у восточных славян и народов Сибири начали кардинально отличаться в момент перехода Руси к православию. Если во времена язычества змей в мифологии русских еще представлялся как некая сущность, связывающая темный, серединный и верхний мир, то христианство раз и навсегда указало на змея, как на дьявола, источника греха и предательства. Однако, в народной традиции все эти качества были перенесены на обычных змей, который обитали в лесах и болотах. И которые частенько своим ядом убивали крестьян и, главное, их детей.

Увидел змею — убей ее?

Любопытные фольклорно-этнографические материалы, связанные со змеями, удалось собрать ученым Омска, которые объездили дальние деревни Прииртышья, где жили и живут старообрядцы и выходцы из Центральной России.

Обнаружилось, что до сих жива традиция, предписывающая уничтожение рептилий: «Змею убьешь ‒ 40 грехов Бог прощает», — так считали в селе Никольск, Омской области. «Змею упускать нельзя, змею прикончишь, Бог 40 грехов отпустит», — вторили в селе селе Большая Бича.

Те же самые представления существуют белорусов, у русских и украинцев. Во Владимирской губернии в начале XX века говорили: «Змею убить, что к обедне сходить!» Витебские белорусы считали, что если за день убить 20 змей, то человеку проститься самый страшный грех, а кто змею жалеет, тот людям вредит.

Змея «сосущая» солнце

Там же, под Витебском, крестьяне считали, что солнце начинает убывать во второй половине лета, потому змея «сосет» его, поедает, поэтому змей надо убивать. С солнцем было связано еще одно поверье — «кто змею не убьет, на того солнце три дня светить не будет».

Под Смоленском считалось, что змею необходимо забить хлебом, возможно, крестьяне противопоставляли святость хлеба чертовщине, которую олицетворяла змея.

«Кто змею до смерти и забьет, с того на том свете сорок грехов сбросят», — считали Забайкальские казаки.

Подобные поверья, связанные со змеей, существовали у болгар, в Закарпатье и в Польше.

При этом точно такое же отношение к змеям существует среди татар, живущих среди русских в Сибири: «змею убил, это как врага убил, руки помыл, и все». А у сибирских татар большим грехом считалось отпустить змею — люди верили, что после смерти такого человека, змея начнет приползать к нему в гроб, считалось, что участь такого человека в загробной жизни печальна.

Подобные поверья об обязательном убийстве змеи существовали у кавказских татар иу грузин.

Как уж ковчег спас

При этом этнографы выяснили, что большинство людей не делает различий между ядовитыми и безвредными змеями, а во многих местах точно так же относятся и к ящерицам, считая их вредными гадами.

Очень редко встречалась жалость к змеям, как в живому существу, которое тоже имеет право на существование и занимает в лесу свою экологическую нишу.

Исключение представляли собой крестьяне в некоторых селах Белоруси — они четко различали ужа и гадюку и считали, что ужей убивать нельзя; так как по преданию уж своей головой заткнул дыру в Ноевом ковчеге и спас всех.

Это поверье распространено и на Украине, под Харьковом: «Кто ужа убьет — тому 40 грехов запишут».

Убей царицу змей — найди клад

Но у тех же сибирских татар существует категорический запрет на убийство белых змей, связывают это с поверьем, что белая змея — это царица змей Ак Елкан, осенью она собирает всех змей, и они вместе ложатся в спячку. Есть даже история о том, как один человек убил такую змею, после чего все змеи собрались у его дома и не давали ему выйти.

У русских убийство белой змеи трактуется иначе — это дает человеку возможность видеть скрытые под землей клады. Для этого нужно «истопить змеиного сала и помазать им глаза».

Убить змею — к несчастью, а встретить — к удаче

Совершенно другое отношения к змее встречается у языческих народов, населяющих юг Сибири, — об этом пишет доктор филологических наук Наталья Константиновна Козлова в статье «Убить змею — душеспасительное ли дело?»

Это связано, прежде всего, с верованиями сибирских народов, с шаманизмом и с почитанием тотемных животных.

У калмыков встретить рогатую змею считалось большой удачей и предзнаменовало хорошие перемены в судьбе. Верили, что с рогатой змеей может может встретиться только хороший человек с чистой душой. У такой змеи с помощью белого платка и молитв выпрашивали «рога», а потом « хранили их как священный предмет, омывая их молоком и заворачивая в дорогие ткани; считалось, что такой амулет помогает при болезнях.

Тувинцы тоже не считали змею сосредоточием зла, а почитали их как тотемное животное — основателя некоторых тувинских родов. Поэтому при встрече они никогда не обижали змею, а помолившись, осторожно обоходили стороной.

Алтайцы до сих пор верят, что встреча со змеей в горах — хороший знак, и почитают змею, как хозяйку-хранительницу горы, веря, что если пройти мимо и не тронуть ее, то дальше она будет дарить удачу.

Особо отношение к змеям и у бурятского народа в Иркутской области, в Бурятии и в Забайкалье.

По бурятским поверьям, при встрече со змеей ей следует поднести белую пищу как дорогому гостю — молоко, сметану, творог или айран. Очевидно, бурят поражала способность змей зимой впадать в спячку, которую они считали смертью, и оживать после этого весной. Буряты почитали змею «хозяйкой леса» и старались относится к ней уважительно.

Буряты верят — если убить змею, то в семье кто-нибудь умрет, если убить клубок змей, то умрет вся семья, а если убить беременную змею, то обязательно умрет родами женщина (жена).

Подобные поверья частенько поддерживаются буддийскими ламами, которых приглашают лечить людей, заболевших после убийства змеи, и периодически в виде суеверий перекочевывают в среду русских, которые живут с бурятами бок о бок.