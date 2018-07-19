Зачем на старых фото люди кладут руку на плечо

На фотографиях прошлого века люди часто стоят в неестественных позах. Чаще всего повторяется один и тот же мотив: рука на плече у стоящего рядом друга или родственника. Совпадение? Низкий уровень фотографа, не умеющего показать модели куда девать руки? Вовсе нет. Эта поза имеет вполне прозаические обоснования.

В эпоху становления фотографии сам процесс съемки занимал от десяти минут до часа. Моделям нельзя было шевелиться и менять позы — такое фото получалось смазанным. Но находиться в одном положении долго тяжело даже физически сильным людям. Вот фотоателье и придумали трюк с подставкой: использовалось все, от этажерок до скульптурных голов.

dnpmag

Композиция, в которой один человек держал руку на плече другого, тоже была своего рода подставкой. Обе модели могли долгое время сохранять равновесие и не двигаться.