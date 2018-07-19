Бояре и дворяне: в чем разница

В «Сказке о золотой рыбке» Пушкина, в той части, которая описывает превращение старухи в царицу, есть такая строчка: «Служат ей бояре да дворяне». Речь идет о важных персонах — прислужниках царицы. Есть ли между ними разница и в чем она заключается?

Бояре

Корни происхождения этого привилегированного класса старой России следует искать в стародавних временах. Как известно, еще в Киевской Руси бытовало понятие «князь». У каждого князя была своя дружина. Причем этим словом обозначалась не только княжеское войско.

Дружинники исполняли многие обязанности — от несения службы при князе и его личной охраны до выполнения ряда административных функций. Дружина делилась на старшую (лучшую, переднюю) и младшую. Именно, из старшей, лучшей части дружины, то есть, из людей, наиболее приближенных к князю, и произошло позднее боярство. До конца XII века титул боярина жаловали, с XII века его стали передавать по наследству — от отца к сыну. Бояре имели свои земли, свои дружины и в условиях феодальной раздробленности представляли серьезную политическую силу.

Князья были вынуждены считаться с боярством, заключать с ним союзы, а иной раз и воевать, поскольку бояре как представители старинной знати зачастую имели значение и статус, немногим уступающие княжеским. В период Московской Руси бояре имели право заседать в Боярской Думе , при дворе Великого князя они выполняли важнейшие административные и хозяйственные функции. Должности великокняжеского, а затем и царского дворецкого, стольника, казначея, конюха или сокольничего считались самыми почетными, и исполнять их могли только представители боярства.

Были бояре, которые от имени князя или царя выполняли его поручения на отдаленных территориях, занимались, например, сбором податей. Такие бояре назывались «путными», поскольку они получали из казны деньги «на путь». Были бояре, которые в случае войны занимались сбором ополчения и, что особенно важно, содержали его за свой счет. При этом боярская служба была добровольной. Боярин мог прекратить службу и удалиться в свои поместья на покой, а в период феодальной раздробленности мог и перейти на службу к другому князю.

Дворяне

Дворянство окончательно сложилось в России к XV-XVI векам. Но выделяться эта прослойка знати начала еще в XII веке из рядов так называемой младшей дружины. В ней служил народ попроще, чем представители родоплеменной знати, каковой являлись старшие дружинники. Младших дружинников именовали «отроками», «детьми боярскими», но это не означало, что речь шла исключительно о молодежи, — «младший» означало «низший», «подчиненный».

В период укрепления боярства князьям понадобились люди, на которых можно опереться, не такие спесивые и независимые, как бояре. Для этого нужно было сформировать сословие, лично зависящее от князя, а затем и от царя. Вот тут и понадобились представители младшей дружины. Так появилось дворянство. Происходит название сословия от понятия «двор». Речь идет о великокняжеском или царском дворе и о людях, которые при этом дворе служили. Дворяне получали от царя земли (поместья). За это они были обязаны государю службой.

Именно из дворян, в первую очередь, формировалось царское ополчение. В случае войны дворяне обязаны были явиться к месту сбора войск «людно, конно и оружно» и, по возможности, во главе небольшого отряда, снаряженного за свой счет. Именно для этих целей дворяне и получали землю. В сущности, дворяне были закреплены за службой так же, как крепостные крестьяне за землей.

Петр I отменил различия между дворянством и боярством, объявив, что служить обязаны все без исключения. Введенный им «Табель о рангах» заменил на государственной службе принцип родовитости на принцип личной выслуги. Бояре и дворяне оказались уравнены как в правах, так и в обязанностях.

Понятие «боярин» постепенно исчезло из повседневного обихода, сохранившись лишь в народной речи в виде слова «барин».