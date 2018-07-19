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Это фиаско: в Сети хвастаются своими провалами
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Неловко вышло: в Сети хвастаются своими провалами 

Рамблер 8 часов назад
Чемпионат мира по странным ситуациям объявляем открытым.
1/15  Пользовательница Твиттера с ником @Wizard_Severus рассказала о неловкой ситуации в университете.
Фото:
2/15  В ответ на ее твит читатели написали множество забавных историй, которые происходили с ними.
Фото:
3/15  У кого-то случались и более неловкие истории.
Фото:
4/15  Классика!
Фото:
5/15  Языковые барьеры.
Фото:
6/15  Мы вас прекрасно понимаем, юзернейм.
Фото:
7/15  Еще один повод отправиться на курсы английского языка.
Фото:
8/15  Ну, зато живописно!
Фото:
9/15  И снова классическая ситуация.
Фото:
10/15  Конечно! А кто же еще?
Фото:
11/15  Парень знает толк в подколах.
Фото:
12/15  Или вода за пятьдесят.
Фото:
13/15  Парле ву франсе?
Фото:
14/15  Нет, ну мало ли.
Фото:
15/15  А у вас происходили подобные ситуации?
Фото:
Пожалуй, у каждого была в жизни ситуация, в которой все обстоятельства были против вас. В основном, в такие моменты подводит голова, а следовательно и язык.
Пользовательница Твиттера рассказала об истории из жизни, когда ей буквально под землю провалиться захотелось, и оказалось, что она не одинока. Ее читатели решили поддержать девушку и рассказали о ситуациях, которые случались с ними. Одна нелепее другой. А главное, что похоже стопроцентно когда-либо происходило с каждым из нас.
Чемпионат мира по неловкостям объявляем открытым. Листайте нашу фотогалерею.
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