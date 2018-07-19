Это фиаско: в Сети хвастаются своими провалами

Неловко вышло: в Сети хвастаются своими провалами

В ответ на ее твит читатели написали множество забавных историй, которые происходили с ними.

2/15 В ответ на ее твит читатели написали множество забавных историй, которые происходили с ними.

Пожалуй, у каждого была в жизни ситуация, в которой все обстоятельства были против вас. В основном, в такие моменты подводит голова, а следовательно и язык.

Пользовательница Твиттера рассказала об истории из жизни, когда ей буквально под землю провалиться захотелось, и оказалось, что она не одинока. Ее читатели решили поддержать девушку и рассказали о ситуациях, которые случались с ними. Одна нелепее другой. А главное, что похоже стопроцентно когда-либо происходило с каждым из нас.

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