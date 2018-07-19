Ученые придумали, как назвать нашу эру

Новая эра, в которой живут современные люди, получила название "мегхалайской".

Ученые решили, что новый период "мегхалай" начался около 2 200 лет до нашей эры вместе с масштабной засухой, которая уничтожила несколько древних цивилизаций по всему миру.

Кроме того, на международной геохронологической шкале появятся "северогриппианский" и "гренландский" периоды, которые вместе с "мегхалайским" станут частью эпохи галоцена, начавшейся 11 700 лет назад.

Споры о том, как назвать нынешнюю эру и когда именно она началась, велись в ученых кругах давно. Однако и сейчас некоторые исследователи против принятого решения, поскольку не уверены, что обозначенные климатические изменения действительно оказали глобальное влияние на развитие планеты.