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Ученые придумали, как назвать нашу эру
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Ученые придумали, как назвать нашу эру 

Рамблер 4 часа назад
Фото: depositphotos.com
Новая эра, в которой живут современные люди, получила название "мегхалайской".
Ученые решили, что новый период "мегхалай" начался около 2 200 лет до нашей эры вместе с масштабной засухой, которая уничтожила несколько древних цивилизаций по всему миру.
Кроме того, на международной геохронологической шкале появятся "северогриппианский" и "гренландский" периоды, которые вместе с "мегхалайским" станут частью эпохи галоцена, начавшейся 11 700 лет назад.
Споры о том, как назвать нынешнюю эру и когда именно она началась, велись в ученых кругах давно. Однако и сейчас некоторые исследователи против принятого решения, поскольку не уверены, что обозначенные климатические изменения действительно оказали глобальное влияние на развитие планеты.
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