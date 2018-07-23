Самые дорогие проекты, которые провалились 

Воплощение некоторых революционных идей требует серьёзных трат. Часто вложения оправдываются, в иногда проекты с треском проваливаются.
1. Проект «Мохол», 500 миллионов долларов. В начале шестидесятых годов прошлого века Национальный научный фонд США начал бурить скважину, чтобы достичь нижней границы земной коры. Специалисты решили, что выгоднее бурить в океане, так как под водой толщина коры меньше. Через 180 метров бур упёрся в базальтовый слой, предпринимались неоднократные попытки его пробурить дальше, но в итоге проект закрыли из-за перерасхода средств.
2. Олимпиада-76 в Монреале (Канада), 1, 5 миллиарда канадских долларов. К олимпийскому форуму построили гигантский стадион, у которого предполагалась раздвижная крыша. К Олимпиаде её установить не успели, так что игры прошли под дождём. Да и сама Олимпиада прошла не слишком удачно: олимпийский огонь погас, Китай и Африка бойкотировали соревнование, гостей и зрителей было мало, так что затраты не окупились. Канада на тех играх не выиграла ни одного золота, а деньги, позаимствованные у мирового финансового сообщества на проведение соревнований, Канада отдавала ещё 30 лет.
3. Проект «Авангард», 110 миллионов долларов. В пятидесятых годах СССР и США начали космическую гонку, победителем в которой стал Советский Союз. 4 октября 1957 года страна запустила первый спутник. Американский спутник, который попытались запустить спустя два месяца в рамках проекта «Авангард», взорвался на старте, но специалисты мобилизовались все силы, чтобы в феврале 1958 года повторить запуск. Февральский старт тоже оказался неудачным, лишь в марте с третьей попытки США запустили спутник. После провели ещё 2 удачных и 2 неудачных запуска по программе «Авангард», а к концу года проект из-за перерасхода средств передали НАСА, сменив название.