Самые дорогие проекты, которые провалились

Воплощение некоторых революционных идей требует серьёзных трат. Часто вложения оправдываются, в иногда проекты с треском проваливаются.

1. Проект «Мохол», 500 миллионов долларов. В начале шестидесятых годов прошлого века Национальный научный фонд США начал бурить скважину, чтобы достичь нижней границы земной коры. Специалисты решили, что выгоднее бурить в океане, так как под водой толщина коры меньше. Через 180 метров бур упёрся в базальтовый слой, предпринимались неоднократные попытки его пробурить дальше, но в итоге проект закрыли из-за перерасхода средств.

2. Олимпиада-76 в Монреале (Канада), 1, 5 миллиарда канадских долларов. К олимпийскому форуму построили гигантский стадион, у которого предполагалась раздвижная крыша. К Олимпиаде её установить не успели, так что игры прошли под дождём. Да и сама Олимпиада прошла не слишком удачно: олимпийский огонь погас, Китай и Африка бойкотировали соревнование, гостей и зрителей было мало, так что затраты не окупились. Канада на тех играх не выиграла ни одного золота, а деньги, позаимствованные у мирового финансового сообщества на проведение соревнований, Канада отдавала ещё 30 лет.