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Чудовищный кит, который глотал акул и других китов
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Базилозавр: чудовищный кит, который глотал акул и других китов 

Trendymen 10 часов назад
Фото: Trendymen
Древний гигантский кит повелевал океаном и не боялся никого. Базилозавр с легкостью перекусывал пополам огромных акул и не брезговал другими китами: самый большой хищник своего времени был настоящим тираном.
Само имя древнего зверя показывает, как были впечатлены обнаружившие его останки археологи. Basilosaurus — от древнегреческого βασιλεύς σαῦρος «царственный или могущественный ящер».
Самец базилозавра вырастал до 21 метра. Он чувствовал себя повелителем океанов и не боялся ни одного другого подводного создания. Удивительно, но именно базилозавр помог доказать теорию эволюции: на одном из скелетов этого огромного млекопитающего археологи обнаружили маленькие рудиментарные ножки.
trendymen.ru
Науке не известны останки базилозавра моложе 37 миллионов лет. Тем не менее, большинство криптозоологов уверены: этот кит-убийца вполне мог дожить и до наших дней. Более того, именно его и принимают за морского змея, да и в Лох-Несском озере тоже живет один из дальних родственников базилозавра.
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