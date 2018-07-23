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Работник магазина для взрослых поделился секретами
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Работник магазина для взрослых поделился секретами 

Рамблер 4 часа назад
Фото: Кадр из фильма "Взрослый мир"
В Сети проходит очередной флешмоб. "Один лайк — один факт" — новая увлекательная игра пользователей, суть которой ясна из названия.
Фактами о своей работе поделился сотрудник секс-шопа. В своем аккаунте в Twitter парень рассказал о самых забавных ситуациях, которые с ним случались в рамках его профессии, о тонкостях этой своеобразной работы и самых популярных продуктах из тех, что представлены в его магазине.
По фактам, которые он опубликовал, можно судить о том, что сексуальные предпочтения имеют зависимость даже от мест проживания. А полные люди гораздо более раскрепощенные, нежели худые. И видео на дисках все еще актуально и пользуется популярностью. Пожилые люди часто захаживают в такие торговые точки и их чаще всего совсем нельзя отнести к числу консерваторов и скромников. Еще автор твитов часто просвещает подписчиков в то, каким образом предметы из его магазина могут послужить средством самообороны.
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