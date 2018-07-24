Откуда пошли славяне

Где же все-таки появился на свет славянский этнос, и какую территорию можно назвать «исконно славянской»?

Показания историков варьируются. Доминиканский монах-историк Мавро Орбини, написавший в конце XVI-начале XVII века работу под названием «Славянское царство», ссылаясь на ряд авторов, утверждает, что славяне вышли из Скандинавии: «Почти все авторы, блаженное перо которых донесло до потомков историю славянского племени, утверждают и заключают, что славяне вышли из Скандинавии.

Север

Потомки Иафета сына Ноя (к коим автор относит славян) двинулись в Европу на север, проникнув в страну называемую ныне Скандинавией. Там они неисчислимо размножились как указывает Святой Августин в своем „Граде Божьем“, где пишет, что сыновья и потомки Иафета имели двести отчизн и занимали земли, расположенные к северу от горы Тавр в Киликии, по Северному океану, половину Азии, и по всей Европе вплоть до Британского океана».

С Днепра

Летописец Нестор называл древнейшую территорию славян — земли по нижнему течению Днепра и Паннонии. Поводом же для расселения славян с Дуная было нападение на них волохов. «По мнозехъ же времянех сели суть словени по Дунаеви, где есть ныне Угорьска земля и Болгарьска». Отсюда и дунайско-балканская гипотеза происхождения славян.

Были свои сторонники и у европейской родины славян. Так, крупный чешский историк Павел Шафарик считал, что прародину славян нужно искать на территории Европы по соседству с родственными им племенами кельтов, германцев, балтов и фракийцев. Он полагал, что в древние времена славяне занимали обширные территории Средней и Восточной Европы, откуда были вынуждены уйти за Карпаты под натиском кельтской экспансии.

Западная Двина

Существовала даже версия о двух прародинах славян, согласно которой первой прародиной было место, где сложился праславянский язык (между нижним течением Немана и Западной Двины) и там, где сформировался сам славянский народ (по мнению авторов гипотезы, это произошло начиная со II века до нашей эры) — бассейн реки Вислы. Оттуда уже вышли западные и восточные славяне. Первые заселили район реки Эльбы, потом Балканы и Дунай, а вторые — берега Днепра и Днестра.

Висло-днепровская гипотеза о прародине славян, хоть и остается гипотезой, все-же наиболее популярная среди историков. Ее условно подтверждают местные топонимы, а также лексика. Если верить «словам», то есть, лексическому материалу, прародина славян находилась в стороне от моря, в лесной равнинной зоне с болотами и озерами, а также в пределах рек, впадающих в Балтийское море, судя по общеславянским названиям рыб — лосося и угря. Кстати, области уже известной нам культуры подклошовых погребений полностью соответствуют этим географическим признакам.