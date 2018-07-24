Зачем Сталин ввел плату за обучение в школах в 1940 году

В конце октября 1940 года вступило в силу Постановление №638, согласно которому в стране трудящихся вводилось платное обучение в старших классах школы, техникумах и высших учебных заведениях. Менялся и порядок начисления государственной стипендии.

Плата за образование вносилась один раз в году. Учеба в московской школе стоила 200 рублей в год, а в провинциальной — 150 рублей. Обучение в университете Москвы или Ленинграда обходилось студенту в четыре сотни рублей, а в Киеве или Новосибирске — в 300 рублей. Размер оплаты соответствовал средней месячной зарплате, которая равнялась 338 рублям.

Хотя сумма была относительно небольшой, все равно для многих граждан продолжение учебы после 7-го класса сделалось крайне затруднительным. В те времена семьи были многодетными, и в таких условиях у родителей каждый рубль был на счету. Особенно пострадали жители деревень, которые работали в колхозах не за зарплату, а за трудодни. Уже через год количество советских выпускников 8-10 классов и в вузах сократилось на 50%.

Цель введения платного образования

Такой кардинальный поворот в политике образования был первым шагом к созданию в СССР нового сословного общества. Завершению проекта помешало вступление Советского Союза в Мировую войну. Власти нужны были люди со средним образованием, которого было достаточно для работы рядовым заводским рабочим или колхозником. Для граждан СССР социальная лестница, по которой можно было подняться в обществе, оказалась блокирована.

Если до 1940 года молодой крестьянин мог отучиться в техникуме и стать рабочим, а способный работник выучиться в вузе и стать инженером, то теперь такая возможность исчезла. Чтобы выбиться в люди, молодежь должна была поступать или в военные училища, в которых учеба оставалась бесплатной, или идти служить в армию и потом переводиться в НКВД.

Советская молодежь — трудовой резерв

В декабре 1940 года вступило в силу положение «О государственных трудовых резервах СССР». Партия ежегодно призывала до одного миллиона городской и сельской молодежи в возрасте от 14 лет. Молодых людей направляли на обучение в училища и школы при заводах, после выпуска из которых они должны были обязательно отработать 4 года на указанном им предприятии.

Таким образом, государство управляло рабочей силой, направляя ее в важные для экономики отрасли. Позже появился указ об уголовной ответственности за постоянные нарушения дисциплины в стенах учебного заведения и за непосещение занятий. Если ученика исключали из школы или техникума, то ему грозило до одного года тюремного заключения. Молодежь на законодательном уровне закрепили за местом учебы, что мешало социальной мобильности населения.

При правлении Никиты Хрущева 24 декабря 1958 года был принят закон, который, как говорили функционеры, призван был укрепить связь школы с жизнью советского гражданина. Согласно ему, вводилось обязательное восьмилетнее обучение, пожелавшие же продолжать учебу в 9-10 классах должны были два дня в неделю отрабатывать на промышленном предприятии или в колхозе и таким образом произведенными продуктами, деталями или материалами оплачивать свои знания, отдавая долг государству, которое тратилось на их обучение.

Поступить в вуз после окончания школы можно было только при наличии двухлетнего рабочего стажа. С уходом Хрущева эта практика была упразднена, а современный вид система образования приобрела только во времена Л. И. Брежнева.