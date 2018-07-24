В России нашелся Хатико

Наверное, все знают историю Хатико из Японии, провожавшего и встречавшего своего хозяина с работы каждый день. Однажды тот не вернулся домой из-за случившегося на работе инфаркта. Пес продолжал ожидать своего хозяина в течение 9 лет, вплоть до своей смерти. Хатико теперь — символ верности и бесконечной любви в Японии.

Подобная история обнаружилась и в нашей стране, в Карелии. На обочине трассы Петрозаводск — Лососиное уже в течение трех недель сидит собака, похожая породой на немецкую овчарку. Местные жители уже прозвали ее Хатико, потому что уверены, что она ждет своего хозяина — подбегает ко всем останавливающимся машинам, но, не увидев там знакомых лиц, уходит.

Добрые люди уже начали привозить собаке еду и воду, а местные зоозащитники планируют отвезти ее в город и найти новых хозяев, если в Сети не отзовутся нынешние.