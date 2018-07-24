Камера пыток: пугающая медицина недалекого прошлого

Медицина развивалась тысячелетиями, сталкиваясь со взлетами и падениями. Сейчас технологии в данной сфере действительно поражают, но совсем недавно некоторые медицинские инструменты и аппаратура имели весьма чудаковатый или даже пугающий вид.

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К примеру, фото ниже сделано в 1914 году, а изображен на нем Максим Менар. Доктор проводит процедуру рентгеноскопии грудной клетки посредством оборудования, размещенного в радиологическом отделении госпиталя Кошен в Париже. Позже медик лишится пальца по вине побочных эффектов взаимодействия с рентгеновским оборудованием.

Так в начале XX столетия выглядели кареты «скорой помощи» на территории Австрии. Притом для того периода это была комфортная новинка. Пациенты размещались на полках в несколько ярусов.

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Путем такого оборудования в конце 1930-х медики пытались облегчить роженицам процесс, поскольку внутри размещалось газообразное обезболивающее.

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Примерно в тот же период вот такие аппараты использовались в госпиталях на территории Германии. С их помощью новорожденным детям подавался кислород.

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Такая массивная конструкция в медицинских кругах назывался «железными легкими». Она предназначалась для людей с угнетенной функцией дыхания, помогая им получать нужные объемы кислорода. Некоторым пациентам в подобных машинах приходилось проводить годы.

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Ниже представлен ингаляционный аппарат, актуальный в конце 1920-х — начале 1930-х годов. Производили они «лекарственный туман», помогавший при наличии у человека гриппа или простуды.

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На этом кадре пациенты в одном из госпиталей Германии посредством ингаляционных аппаратов вдыхают лекарства, предварительно растертые в пыль. Чаще всего туда помещали эвкалипт в паре с ментолом, поскольку они помогали в борьбе с респираторными недугами.

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Хотя выглядит сцена жутковато, на самом деле дети просто наслаждаются «солнечными ваннами». Такие аппараты устанавливались повсеместно.

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Это пример лечебных ванночек, актуальных ближе к середине XX века. Через них пропускался ток, что позволяло улучшить кровообращение.

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Такие вот габаритные конструкции появились в разгар Первой мировой войны. Они помогали в создании необходимого в ту пору перевязочного материала.

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На данном кадре показана новая версия рентгеновского аппарата, благодаря чему врачу удавалось избегать травм в процессе взаимодействия с тяжелой техникой.