Нацист, виновный в массовых казнях жителей СССР

Фридрих Еккельн: нацист, виновный в самых массовых казнях на территории СССР

Обергруппенфюрер СС Фридрих Еккельн перед Нюрнбергским трибуналом не предстал. Он был казнен 3 февраля 1946 года в городе, где его знал каждый и где число его жертв исчислялось десятками тысяч, — в Риге. Вместе с еще шестью нацистскими генералами он был повешен. Сын бюргера из небольшого немецкого городка Еккельн не имел даже среднего образования. В школу маленький Фридрих ходил, но аттестата так и не получил, хотя позже часто указывал в анкетах, что у него есть даже высшее образование.

Несколько лет Еккельн работал на заводе, в 1913 г. был призван в армию. Воевал на фронтах Первой мировой, причем довольно успешно — получил лейтенантское звание, был награжден Железным крестом. Он хотел продолжить военную карьеру, но после войны места в Вооруженных силах ему не нашлось. Еккельн женился, но брак оказался неудачным. Он много пил, перебивался случайными заработками, развелся и женился вновь.

Вступление в партию и карьера в Германии

В 1929 г. Еккельн вступил в Национал-социалистическую рабочую партию. Вскоре ему поручают заниматься пропагандой в Ганновере. В показаниях, данных потом на суде, Еккельн говорил, что в марте 1931-го был назначен руководителем Ганноверской организации СС. «В то время было только 200 человек эсэсовцев. Я имел тогда задание создать на территории этой области целый штандарт, то есть полк СС, и я это выполнил. Летом 1931 года я получил дополнительное задание — на территории области Ганновер создать еще один полк СС», — рассказывал Фридрих Еккельн. Штандарт — это около 3 тысяч человек. Позже Еккельн с гордостью признавался, что к моменту захвата Гитлером власти он подготовил около 7 тысяч эсэсовцев.

Гитлер оценил заслуги Еккельна. В 1933 г. он стал руководителем Северо-Западной группы СС и начальником земельной полиции. На этих должностях он пробыл до 1940 г. Также с 1938 г. он занимал пост высшего фюрера Центральной Германии — ему подчинялись все региональные отделения СС.

Начало войны

Весной 1940 г. Еккельн вступил в дивизию СС «Мертвая голова», где занял пост командующего батальоном. Командир дивизии Эйке поощрял безжалостность и жестокость своих подчиненных. Но прослужил Еккельн в дивизии недолго — в июле был возвращен на прежнюю должность высшего фюрера полиции.

В мае 1941-го Еккельн был вызван к Гиммлеру, который рассказал ему о плане «Барбаросса». В показаниях Еккельн сообщал: «Гиммлер сказал мне тогда, что скоро начнется война против Советского Союза и мне будет поручено очень важное задание».

«Заданием», по-видимому, были «зачистки» среди населения на будущих оккупированных территориях. После объявления войны Советскому союзу Еккельн был назначен высшим руководителем СС и полиции группы «Юг».

Каменец-Подольский, Бердичев и Бабий Яр

В июне 1941-го Еккельн курировал первую в своей жизни массовую казнь мирных жителей — в Каменец-Подольском — где были убиты около 24 тысяч евреев.

25 августа 1941 г. Еккельн приехал в Бердичев проконтролировать расстрелы евреев. Его штабная рота в первый же день расстреляла более пятисот человек. К этому времени все евреи были отправлены в гетто. 4 сентября были расстреляны полторы тысячи молодых людей — все, кто был способен оказать сопротивление и, возможно, поднять восстание. В «Черной книге» Василий Гроссман писал, что молодым евреям предложили отправиться на сельскохозяйственные работы: «Молодежь собрала узелки продуктов, хлеб и, простившись с родными, отправилась в путь. В этот же день все они были расстреляны между Красной горой и селом Хажин. Палачи умело подготовили казнь, настолько тонко, что никто из обреченных до самых последних минут не подозревал о готовящемся убийстве. Им подробно объяснили, где они будут работать, как их разобьют на группы, когда и где им выдадут лопаты и прочие орудия труда». Им даже пообещали, что они смогут взять немного картошки для оставшихся в гетто стариков.

15 сентября 1941 г. были казнены все, кто остался в гетто. Их уже не обманывали — гетто окружили ночью, а штабная рота Еккельна занялась расстрелами. Тогда погибли 12 тысяч человек.

Под его кураторством была осуществлена расправа над евреями в Бабьем Яру. Тогда евреям тоже пообещали переселение, предлагали собрать вещи, с которыми они якобы поедут на новые места.

Именно в период своей службы на территории Украины Еккельн изобрел метод массового убийства, названный им «укладкой сардин». Нацисты укладывали жертв в ямы рядами, стреляли им в затылки, проверяли, все ли погибли, затем присыпали тела землей, и все повторялось.

Казни в Латвии

Расправы над людьми на территории Украины продолжались еще долго. Но Еккельна ждал новый пост — высшего руководителя СС и полиции рейхскомиссариата Остланд. В довоенной Латвии жило много евреев — почти 95 тысяч человек. После войны усилиями Еккельна и его подчиненных не осталось почти никого.

Расправы начались еще в июле 1941 г. Их проводила айнзацгруппа «А». 4 июля в Большой Хоральной синагоге были сожжены около пятисот евреев. Но при Еккельне счет пошел на десятки тысяч. 29 ноября в пригороде Риги, в Румбульском лесу, были вырыты траншеи. Евреев из рижского гетто согнали на окраину города и ночью в Румбуле расстреляли. Тогда погибли 25 тысяч человек.

Один из очевидцев тех страшных событий вспоминал: «Детей не стреляли, а убивали ударами автоматов и рукоятками пистолетов по голове и сваливали прямо в яму. Когда закапывали могилу, то еще не все были мертвы, и колыхалась земля от тел закопанных детей, женщин, стариков». Историк Семен Дубнов, уводимый на казнь, кричал: «Евреи! Записывайте! Все записывайте!»

Расправы проходили по всей Латвии. В Бикерниекском лесу погибли около 46 тысяч человек, 13 тысяч были уничтожены в Дрейлиньском лесу. В Даугавпилсе в гетто находились около 20 тысяч человек, согнанных туда из всех окрестных городков, и все они погибли.

В Саласпилсском концлагере проводились бесчеловечные эксперименты над детьми. Из них выкачивали кровь для немецких солдат, а потом массово убивали в газовых камерах. Сотрудники лагеря позже давали показания, что в нем погибли более 100 тысяч человек.

Операция «Зимнее волшебство»

В феврале 1943 г. Еккельн отправился в Белоруссию. Там на протяжении нескольких месяцев он курировал карательные акции против партизан. Тогда находившиеся под его контролем части уничтожили несколько тысяч человек, а более десятка тысяч угнали на работы в Германию. За эту операцию Еккельну был пожалован Золотой немецкий крест.

Депортации населения и вывоз ценностей

Рейх нуждался в рабочей силе. Сначала жителям Латвии, Литвы и Эстонии предлагалось добровольно завербоваться на работу в Германию. Это был далеко идущий план: согласно показаниям Еккельна после победы фашистов некоторую часть «хорошо зарекомендовавших себя» людей предлагалось германизировать, а большинство — депортировать на работы в Германию, а территорию Прибалтики заселить немцами.

Но во время войны желающих «добровольно уехать» постоянно не хватало, а планы по «мобилизации рабочей силы» были очень высоки. Как сообщал в показаниях Еккельн, начиная с 1942 г. граждан начали угонять насильно. Людям рассылались повестки, согласно которым они должны были явиться в сборные пункты для отправки в Германию.

Планировалось отправить до 200 тысяч человек, но столько было сложно собрать со всей Прибалтики, учитывая, что в Остланде начали работу немецкие фабрики, а полностью остановить хозяйственную жизнь в планы нацистов тоже не входило. Кто-то должен был продолжать работу и на оккупированных территориях.

В 1944 г. была проведена вторая волна насильственной отправки людей на работы в Германию. В этом же году согласно показаниям Еккельна нацистская верхушка дала приказ вывезти все ценное в Восточную Пруссию, в первую очередь, промышленное оборудование. Были ограблены также библиотеки, картинные галереи, музеи, церкви.

2 мая 1945 г. Еккельн был захвачен в плен советскими войсками. Следствие по его делу продолжалось больше полугода. Материалы дела составляют около 20 объемных томов. На суде Еккельн признал свою вину. «Я должен понести ответственность за все, что СС, СД и гестапо сотворили в восточных землях. Моя судьба в руках суда, и я лишь прошу учесть смягчающие обстоятельства. Свой приговор я сочту справедливым и приму его в полном раскаянии», — сказал палач.