Самые дорогие ошибки в истории

Каждый человек хотя бы раз в жизни терял деньги. Украденный кошелёк, выпавшая из кармана купюра, неудачная покупка — всё это расстраивает, но вряд ли наносит серьёзный удар по бюджету. А эти проекты пробили огромные бреши в бюджетах компаний и серьёзно повредили их репутации.

1. В 2014 году предприятие SNCF, управляющее железными дорогами Франции, в целях модернизации транспортной сети заказало 341 новый поезд, потратив на это 17,5 миллиардов долларов. Увы, у создателей поездов были параметры станций, сделанные за последние 30 лет. А вот старые платформы были уже на 20 сантиметров. Чтобы новые поезда могли передвигаться без проблем, пришлось расширить 1 300 платформ, что обошлось в 60 миллионов долларов.

2. Нефтяная платформа Piper Alpha была построена в 1975 году в Северном море. В 1988 году ей понадобился ремонт, однако эксплуатирующая компания решила не прерывать добычу нефти, пока изготавливаются нужные для ремонта детали. Отсутствие взаимодействия и договорённостей между владельцами и сотрудниками привело к трагедии: в июле 1988 года платформа взорвалась, унеся жизни 167 человек. Общий ущерб составил 3,4 миллиарда долларов.

3. Испанская подводная лодка S-80 «Исаак Перал», которую начали собирать в 2005 году, должна была стать крупнейшей субмариной. Однако уже в процессе постройки выяснилось, что она будет на 68 тонн тяжелее, чем было рассчитано, а значит, может просто не всплыть на поверхность. Предлагалось увеличить размеры подлодки, но это решение было технически сложным, да и реализация представлялась маловероятной. Субмарину до сих пор строят, уже потрачено 1,5 миллиарда долларов.