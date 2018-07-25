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Как жили женщины-гладиаторы
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Как жили женщины-гладиаторы 

Рамблер 3 часа назад
Фото: Кадр из фильма «Чудо-женщина»
О гладиаторах, сражавшихся на арене Колизея, пишут книги и снимают фильмы. Но мало кто знает, что среди них были и женщины. И частенько они не уступали коллегам-мужчинам в силе и отваге.
Изначально гладиаторами были только мужчины. Публике хотелось видеть не просто кровавые схватки, но действительно зрелищные представления, поэтому борцы готовились и тренировались часами. Первые женщины в Колизее появились для украшения боёв, они не принимали участия в сражениях с настоящими гладиаторами, но могли драться с карликами ради увеселения зрителей.
Гладиаторами становились не только пленники, но и свободные граждане. Обычно этот путь выбирали молодые люди, которые хотели получить известность и славу и обогатиться. Те же доводы были и девушек, избравших стезю гладиаторов. Для незамужней гладиаторские бои были отличной возможностью зарекомендовать себя в обществе и получить денежный приз. Выигранное сражение позволяло девушке получить финансовую независимость от отца.
В 2000-ом году возле римского амфитеатра в Лондоне археологи обнаружили захоронение женщины. Они определили, что ей было около 30 лет, у неё было отменное здоровье, а могила была украшена гладиаторской эмблемой. Специалисты уверены, что девушка была гладиаторшей.
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