Как на Руси казнили пьяниц

Как свидетельствуют источники, до XVI на Руси пьянства не существовало, так как люди варили только медовуху, брагу, пиво. Их крепость была не более 5-10-ти градусов.

Появление пьянства связывают с Иваном Грозным , когда якобы опричные люди обратились к нему с просьбой построить кабаки. Подобные заведения были выгодны государству, так как часть прибыли шла в казну. Вначале посещать их могли только опричники, а затем они стали общедоступными.

Бочка

Государство искореняло эту пагубную привычку, сажая пьяниц в бочку со спиртным. Подобная мера была страшной, так как мясо человека мариновалось, что приводило к отделению мышц от костей. Наказуемый умирал в страшных мучениях. Умерших же от запоя не разрешалось хоронить на кладбище, а только закапывать возле развилки дорог. Монахам Соловецкого монастыря строго запрещалось держать в кельях «пьянственное питие». За нарушение патриарх Никон повелел лишать сана, отправлять в глухомань. Епископ Новгорода Корнилий повелел всех лиц духовного звания, которых поймают в питейном заведении доставлять в митрополичий разряд для наказания. В церквях священнослужители обращались к народу с проповедями против пьянства.

Бражная тюрьма

При Алексее Михайловиче за распитие «зеленого змия» вне кабака, на «питуха» накладывали штраф от полполтины до рубля за неоднократную провинность. А могли и наказать кнутом. Появилась «бражная тюрьма», где приводили наказание в исполнение. Царское правительство время от времени проявляло мнимую заботу о народе, запрещая выездную торговлю горячительными напитками на ярмарках. Не разрешалось продавать спиртное стрельцам, пить по большим церковным праздникам, которые составляют 180 дней в году. Кабаки надлежало в такие дни запирать. В будние дни человеку можно было продавать только одну чарку (150-400 г по разным данным).

Медаль за пьянство

Плохой славой пользовались кабаки при Петре I. Будучи противоречивой личностью, он сам любил шумные вечеринки, но в то же время был сторонником наказания за чрезмерное пристрастие к спиртному. Он учредил медаль за пьянство в 1714. Весила она 12 кг (по некоторым данным — 6,8 килограммов). Вешалась на шею пьянице, которую он должен был носить от недели до 1,5 лет. Медаль могла быть заменена амбарным замком, носившимся на ноге. Эти наказания применялись и после смерти Петра I. Позднее император предоставил исключительное право только купцам и дворянам заниматься виноделием. Монополия на спиртное приносила государевой казне десятую часть доходов. Крестьяне и посадские люди не могли самостоятельно изготавливать крепкие напитки. У тех, кто незаконно готовил и продавал спиртное, могли конфисковать имущество, подвергнуть тюремному заключению.