Собачья жизнь: ваш пес по знаку зодиака

Астрологические характеристики того или иного знака распространяются не только на людей. Их вполне можно применить и к нашим питомцам. Поверьте, что пес-лев и пес-рыба будут совсем по-разному проявлять себя, играть, обижаться и радоваться.

Овен

Прирожденные альфа-самцы (или самки), которые отлично разбираются в иерархии. И вам лучше не уступать им первенство.

Телец

Собаки-обжоры, у которых всегда отличный аппетит. Они знают, как заставить гостей поделиться едой и очень привязаны к своему дому.

Близнецы

Эти псы обожают изучать трюки и очень независимы. На площадке для игр они сделают вид, что незнакомы с вами.

Рак

Охотники экстра-класса. Раку покровительствует луна, богиней которой считалась Дина, покровительница охотников.

Лев

Эти псы — настоящие сибариты. Они любят поваляться на диване и повышенное внимание хозяина.

Дева

С этими собаками безопасно сходить за пивом. Они — лучшие проводники.

Весы

Эти собаки знают толк в отдыхе, всегда выглядят лучшим образом и отлично чувствуют себя на выставках.

Скорпион

Псы под этим знаком — прирожденные сыщики, которые любят обследовать все углы и щели. Они обязательно найдут вещи, которые вы предпочитаете прятать.

Стрелец

С этими собаками нужен глаз да глаз. Они любят побродить по округе, но могут уйти и очень далеко. Они громкие, буйные и жизнерадостные. Их претензии всегда будут озвучены так, что не заметить их нельзя. Не пес, а королева драмы.

Козерог

У них сдержанный нрав и неисчерпаемый запас выносливости. Безответственности они не простят даже хозяину.

Водолей

Эти собаки — глубокие мыслители. Они долго размышляют над вашими командами, прежде чем, решить, стоит вас слушать или нет.

Рыбы

Добродушные псы принимают всех новых обитателей дома как родных, они очень приветливые. Настолько, что могут показать взломщику, где лежат ваши ценности. От широты души.