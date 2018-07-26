Почему Мария Кюри похоронена в свинцовом гробу, а ее вещи нельзя трогать 1500 лет

На кладбище Пантеон, размещенном во Франции , покоятся останки одной из самых выдающихся физиков — Марии Кюри , погребенной рядом с супругом. Однако ее могила отличается от всех остальных из-за свинцового гроба, который предназначен для защиты окружающей среды от тела Кюри. Как известно, личные вещи деятельницы науки нельзя трогать по меньшей мере 1,5 тысячи лет.

После обнаружения Антуаном Анри Беккерелем радиоактивности, что имело место в 1896 году, Мария Склодовская-Кюри, являвшаяся другом ученого, заинтересовалась данным явлением. Она взялась изучать суть радиоактивности, особо не думая о методах защиты. В те времена никто не знал о негативном влиянии радиации на человека, поэтому физик без опаски ставила эксперименты.

Благодаря работе Кюри мир узнал о наличии радия и полония, но ошибка деятельницы заключалась в том, что она даже не задумывалась о возможной опасности собственных опытов. Женщина-ученый могла, к примеру, без опаски положить образцы радиоактивных элементов к себе в карман, а затем принести рабочий материал из лаборатории домой. По этой причине весь ее дом и предметы, находящиеся в нем, заразились радиацией, которая предоставляет опасность для человека даже в современности.

Период полураспада радия-226 составляет около 1,5 тысячи лет, и именно столько времени не рекомендовано прикасаться к личным вещам Марии Кюри. Украшения француженки, ее книги, многочисленные блокноты, одежда и прочее имущество в доме заражены радиацией, в связи с чем их хранят в заранее подготовленных свинцовых ящиках. Последние размещаются в стенах Национальной библиотеки Франции. Все желающие ознакомиться с личными вещами ученого обязаны надеть защитный костюм, а также оставить подпись на ознакомлением о возможных рисках.

Открытия Марии Кюри являлись поистине гениальными, но за них она поплатилась собственной жизнью. В 1934 году деятельница науки скончалась из-за апластической анемии, которую вызвала работа с радиоактивными веществами. От их действия также пострадала старшая дочь по имени Ирен Жолио-Кюри, которая умерла от рака крови.