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Мистические события, которые до сих пор пугают
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Мистические события, которые до сих пор пугают 

Рамблер 3 часа назад
Некоторые мистические события больше походят на сказки, но вот другие серьёзно пугают реалистичностью и вызывают массу вопросов.
1. Овертонский мост в Шотландии. Мост построили в шестидесятые годы девятнадцатого века. Знаменитым его сделали собаки, которые регулярно прыгают с моста и разбиваются. Поразительно, но даже те животные, которым удалось после падения выжить, возвращались на мост и прыгали снова.
2. Лес Аокигахара, Япония. Легенда говорит, что в средние века во время голода семьи, которые не могли прокормить стариков, уносили их в этот лес. Сегодня Аокигахара привлекает толпы тех, кто решил свести счёты с жизнь. Лесные пейзажи выглядят пугающе: лес сформировался на подножии вулкана после извержения. Вулканические породы породили в лесу магнитную аномалию, из-за которой ориентироваться здесь по компасу сложно. С середины прошлого века в чащах нашли останки уже более пятисот самоубийц.
3. Вашингтонская карусель. Это один из самых известных случаев массового наблюдения НЛО. В течение двух июльских недель 1952 года над городом кружили НЛО, и это могли наблюдать все желающие. Объекты спровоцировали панику в аэропорту, с заявлениями выступали военные. Явление широко обсуждалось в прессе, но со временем его постарались замять. Никаких внятных пояснений по поводу вашингтонский карусели так никто и не дал.
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