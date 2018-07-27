Советы, которые однажды могут спасти вашу жизнь 

Если вы не в фильме про супергероя, возможно, эти советы вам могут пригодиться.
Если вы встретили льва:
— не бегите, уходите медленно, но не поворачивайтесь спиной, чтобы следить за действиями хищника,
— или стойте на месте,
— чтобы отпугнуть льва, хлопайте в ладоши и кричите.
Если вас связали:
— максимально расслабьтесь, а затем глубоко вдохните, чтобы было проще выпутаться.
Если вы оказались на холоде:
— Одевайтесь многослойно и старайтесь оставаться сухим,
— В первую очередь защищайте от холода руки, ноги и лицо,
— Запомните: чистый лед более твердый, чем лед со снегом.
Если вы обрабатываете рану:
— не вытаскивайте ничего из глубокой раны, эти предметы могут замедлять кровь из артерии. Кроме того, вы можете задеть артерию, когда будете вытаскивать предмет.
Если вы оказались в давке:
— Старайтесь удержаться на ногах,
— Если же вы все-таки упали и не можете тут же встать, примите максимально безопасную позу: ноги спрячьте под себя, а руками закройте голову,
— развернитесь головой в сторону движения толпы, если у вас появится возможность встать на ноги, вы сможете сразу же двигаться вместе с людьми.
Если вас уносит течение:
— не плывите непосредственно к берегу, если вас уносит глубоководное течение, двигайтесь параллельно берегу, пока не почувствуете, что вы выплыли из опасной зоны.
Если вас преследуют:
— Поверните четыре раза направо, чтобы в результате оказаться приблизительно в том же месте,
— Если вас продолжают преследовать, ни в коем случае не двигайтесь в сторону дома,
— Найдите пункт полиции и двигайтесь к нему.