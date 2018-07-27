Советы, которые однажды могут спасти вашу жизнь

Если вы не в фильме про супергероя, возможно, эти советы вам могут пригодиться.

Если вы встретили льва:

— не бегите, уходите медленно, но не поворачивайтесь спиной, чтобы следить за действиями хищника,

— или стойте на месте,

— чтобы отпугнуть льва, хлопайте в ладоши и кричите.

Если вас связали:

— максимально расслабьтесь, а затем глубоко вдохните, чтобы было проще выпутаться.

Если вы оказались на холоде:

— Одевайтесь многослойно и старайтесь оставаться сухим,

— В первую очередь защищайте от холода руки, ноги и лицо,

— Запомните: чистый лед более твердый, чем лед со снегом.

Если вы обрабатываете рану:

— не вытаскивайте ничего из глубокой раны, эти предметы могут замедлять кровь из артерии. Кроме того, вы можете задеть артерию, когда будете вытаскивать предмет.

Если вы оказались в давке:

— Старайтесь удержаться на ногах,

— Если же вы все-таки упали и не можете тут же встать, примите максимально безопасную позу: ноги спрячьте под себя, а руками закройте голову,

— развернитесь головой в сторону движения толпы, если у вас появится возможность встать на ноги, вы сможете сразу же двигаться вместе с людьми.

Если вас уносит течение:

— не плывите непосредственно к берегу, если вас уносит глубоководное течение, двигайтесь параллельно берегу, пока не почувствуете, что вы выплыли из опасной зоны.

Если вас преследуют:

— Поверните четыре раза направо, чтобы в результате оказаться приблизительно в том же месте,

— Если вас продолжают преследовать, ни в коем случае не двигайтесь в сторону дома,

— Найдите пункт полиции и двигайтесь к нему.