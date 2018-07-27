Зачем женщины использовали страшные маски

Почему в эпоху Возрождения женщины прятали лицо за страшными масками

Зародившаяся в конце XVI века эпоха Возрождения пестрит новыми модными явлениями, о которых рассказывают исторические записи. Девушкам приходилось пользоваться массой странных изобретений, чтобы поддерживать свою красоту и молодость. Однако нередко модные тенденции были достаточно странными, например, это касается масок для лица.

Представительницы аристократических семей пытались сохранить бледность своей кожи, чтобы иметь явное доказательство наличия «голубой крови». Загар в то время воспринимали как признак дурного тона, поскольку он являлся уделом членов низшего общества, которые приобретали более темный цвет кожи на работе в поле или на улице. Аристократы трудились умом, поэтому их кожа, согласно убеждениям прошлого, непременно должна была оставаться светлой при любых обстоятельствах.

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Чтобы уберечь кожу лица от пагубного влияния солнца, уважающие себя дамы XVI века предусмотрительно надевали специальные черные маски, которые стремительно обрели популярность среди высших слоев населения.

Эти атрибуты изготавливались из прессованной бумаги, чаще всего имели овальную форму, а также были предусмотрены компактные отверстия для глаз и рта. На внутренней стороне такого защитного наряда, как правило, имелась подкладка из шелка, а снаружи маску расшивали бархатом. Внешне украшение смотрелось жутковато, но в полном образе казалось, будто владелицы масок состоят в каком-то странном сообществе.

Маска удерживалась благодаря миниатюрному стеклянному шарику, помещенному рот. Для того, чтобы завести беседу, нужно было отпустить шарик и показать свое лицо, поэтому женщины нередко предпочитали молчать. Они всячески берегли свою кожу от солнца, в связи с чем беседы на улице в погожий день для них фактически оказывались недопустимы.

Защитные маски от солнца впервые описал священник Уильям Харрисон, проповедовавший в XVI столетии. Он отметил, что мода на их ношение взяла свое начало во Франции. Граждане, которые не привыкли к подобным зрелищам, порой пугались, словно увидели демона. Несмотря на то, что вышеупомянутые атрибуты моды производили мрачное впечатление, их не переставали носить до XVII века.