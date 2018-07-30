Знаменитые клады, которые усердно ищут

Историй о тайниках, где спрятаны клады, существует множество, и они не дают покоя любителям и профессионалам. Эти сокровища пока так и не нашли, хотя кладоискатели гоняются за ними уже не первое десятилетие.

1. Ковчег Завета. Это величайшая святыня еврейского народа описана в Библии. Сундук со скрижалями, на которых записаны заповеди Моисея, манной, который питался Моисей и его последователи во время скитаний по пустыне, в 607 году до нашей эры был украден вавилонянами и вывезен из храма в Иерусалиме. Его ищут до сих пор.

2. Сокровища тамплиеров. Сокровища ордена — одна из самых известных загадок истории. Рыцари отправлялись в Святую землю якобы для обеспечения безопасности паломников, но в реальности они искали древние сокровища. Некоторые исследователи уверены, что тамплиеры нашли и Святой Грааль, и Ковчег Завета, и сокровища царя Соломона. После расправы с орденом рыцари спрятали найденное, и до сего дня нет сведений, куда пропали святыни.

3. Янтарная комната. Подаренная Петру Первому прусским королём Фридрихом Первым, она хранилась в Екатерининском дворце в Царском Селе под Петербургом. Во время оккупации Царского села фашисты вывезли комнату, после чего она навсегда исчезла.