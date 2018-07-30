Почему танго изначально было мужским парным танцем

Этот эмоциональный, виртуозный парный танец считается народным аргентинским, но уже более века он остается популярным во всех частях света.

Его движения отличаются энергичным и четким ритмом, им присущи радость, разочарование, согласие, несогласие, любовь и даже агрессия. Танго всегда танцует мужчина и женщина, но все равно считается, что у этого танца — «женское лицо».

Однако историки музыки в один голос утверждают, что изначально танго исполняли только мужчины.

Танец соперничества за даму

Почему танго раньше считался исключительно мужским танцем, существует несколько версий. Когда в середине XIX века европейцы стали активно заселять весь американский континент, в Аргентину тоже хлынул большой поток эмигрантов. В основном это были молодые парни, имеющие авантюрный склад характера.

Англичане, ирландцы, испанцы и португальцы, выросшие в бедных семьях, но обладавшие отчаянностью, предпринимательской жилкой, а еще, как это часто встречается среди мошенников, немалым артистизмом, бросились осваивать заокеанские земли, в порыве разбогатеть.

Но оказавшись на чужбине, они страдали от отсутствия женского внимания. Приличные дамы в ту пору могли путешествовать только в сопровождении мужа или отца. Соответственно, в любой стране, населенной в большей степени мужчинами, даже за кратковременное обладание «доступной» женщиной приходилось бороться.

В самой Аргентине до сих пор бытует миф, что мужчины в то время устраивали такие танцевальные баталии в игорных заведениях и «киломбос» — своеобразных ресторанах-борделях, для того, чтобы поразить собой «свободную» даму и склонить ее к сексуальной связи.

Она, наблюдая виртуозно двигающихся под музыку мужчин, должна была выбрать среди них кавалера по душе, и разбив собой пару, дальше продолжить с ним уже страстный, сексуальный танец. У этого мифа есть обоснование.

Якобы в тот далекий XIX век возле таверен нередки случались кровавые драки, причиной которых часто становились женщины. Но когда на шум приезжали стражи порядка, гринго — молодые светловолосые парни, зажимая раны, начинали не драться, а танцевать друг с другом под льющуюся из заведения музыку, демонстрируя, что здесь, на улице, всего лишь продолжается бурное веселье.

То, что танго в Аргентине начала XX века было, в том числе и мужским, выражающим соперничество, подтверждает и художественный фильм «Танго», 1933 года, режиссера Луиса Хосе Молья Барта. Там есть короткая сцена танца двух кавалеров и она наполнена легкой агрессией партнеров друг к другу. В современном исполнении танго между мужчинами тоже имеются, как говорят хореографы, традиционные выразительные элементы, и это такие, как обмен легкими ударами каблуков по ягодицам партнера. Но все-таки, внутри танго, в первую очередь заключено сексуальное желание, так откуда же оно взялось в исконно мужском танце?

Пляска обрядового действа

Историки музыки утверждают, что корни танго, как впрочем и любого народного танца, следует искать в древних обрядовых действиях языческой религии данного народа. Но аргентинцы — это нация эмигрантов. Все историки, изучавшие происхождение танго сходятся в одном — в нем чувствуется влияние милонги и хабанеры. Но если появление последнего абсолютно ясно — это латиноамериканская вариация европейского контрданса, завезенного на Кубу в конце XVIII века, то с милонгой сложнее. По своему ритму, это более быстрый танец, чем танго, и он отчасти имеет африканское происхождение.

Вообще, милонга — это танцевальный вечер, которые в начале XIX века в Буэнос-Айресе и его окрестностях позволяли себе иногда устраивать эмигранты из Африки. Позже так стали называться вечеринки для местных, а это уже были люди разного происхождения, но все они должны были соблюдать кодигос — определенный этикет, куда, помимо прочего, входили и правила танцев. А они все-таки были продиктованы традициями, и именно первоначальными, то есть, во многом африканскими. В танцевальных движениях танго есть роли, но хореографы подтверждают, что они не столько мужские или женские, сколько одинаково «захватнически-соблазняющие».

Каждый из танцующих стремится поразить и стать обладателем своего партнера, а это никак не вяжется, например, с образом европейской или даже африканской женщины середины, конца XIX века и даже начала XX. Может речь идет о глубинной форме гомосексуальной культуры, раз известно, что это парный мужской танец? Ответ выяснили лингвисты. Слово танго — не просто африканского происхождения, а на языке конкретного народа — ибибио, и сегодня проживающего в Нигерии, Камеруне и Экваториальной Гвинее, означает «танец под звук барабана». И этот танец, «африканское танго» — своеобразная форма общения с тотемом племени.

Во время этого обрядового действа, исполняемого под звуки барабана, побеждает либо воин и тогда он будет удачлив, потому что внутри него будет жить тотем, либо сам тотем «поглотит» воина, но тогда он будет подчиняться не себе и племени, а богам и небу.

В африканских «плясках» роль тотема тоже исполняет мужчина. «Поглощение» происходит при помощи экстаза, который каждый из партнеров должен добиться быстрее соперника, а для этого надо ввести себя в ритмично-музыкальный транс.

Это языческое обрядовое действо благодаря кодигос отчасти сохранилось в танго вместе с пониманием того, что этот танец, все-таки изначально мужской.