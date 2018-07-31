Космические проекты, стоившие космических денег

С момента первого полёта человека в космос прошло более полувека. За это время в космическое пространство отправились десятки ракет, спутников, станций, которые помогли расширить наши знания о Вселенной. По среди всех космических проектов есть очень дорогостоящие, потребовавшие поистине космических затрат.

1. ГЛОНАСС. Каждая страна, владеющая космическими технологиями, установила на орбите собственную систему позиционирования. России принадлежит система ГЛОНАСС. С 2001 по 2011 год на неё потратили 4,7 миллиарда долларов. А с 2012 по 2020 планируется потратить ещё 10 миллиардов. При этом куда чаще используется американская система GPS.

2. «Аполлон». Американская программа пилотируемых космических полётов была принята в 1961 году и действовавшая до 1975 года. Проект «Аполлон» обошёлся США в 26 миллиардов долларов. Изначально на программу выделили всего 7 миллиардов, а её целью была высадка на Луне. В 1969 году астронавты ступили на поверхность спутника Земли (миссия «Аполлон-11»). Всего же в рамках проекта прошло 6 высадок на Луну. На сегодняшний день «Аполлон» — единственный проект, в рамках которого земляне ходили по поверхности других космических тел.