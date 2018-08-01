Вещи, которые вы помните неправильно

Удивительно, но некоторые события и явления, которые мы, казалось бы, прекрасно помним, на самом деле не происходили или происходили совсем в другое время.

1. Политик и активист Нельсон Мандела умер в 2013 году. Это событие серьёзно озадачило многих людей, которые были уверены, что Мандела скончался в тюрьме в восьмидесятых годах.

2. Как вы думаете, за что Альберт Эйнштейн получил нобелевскую премию? Скорее всего, вы уверены, что он получил награду за создание теории относительности. Однако это ошибка: в 1922 году Эйнштейну присудили нобелевскую премию по физике за теорию фотоэлектрического эффекта.

3. Подавляющее большинство американцев уверены, что рабство в стране отменил президент Авраам Линкольн указом в 1863 году. В реальности это был указ, изданный во времена Гражданской войны, согласно которому свободу рабы получали всего в десяти штатах, не вернувшихся в состав США.