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Вещи, которые вы помните неправильно
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Вещи, которые вы помните неправильно 

Рамблер 5 часов назад
Удивительно, но некоторые события и явления, которые мы, казалось бы, прекрасно помним, на самом деле не происходили или происходили совсем в другое время.
1. Политик и активист Нельсон Мандела умер в 2013 году. Это событие серьёзно озадачило многих людей, которые были уверены, что Мандела скончался в тюрьме в восьмидесятых годах.
2. Как вы думаете, за что Альберт Эйнштейн получил нобелевскую премию? Скорее всего, вы уверены, что он получил награду за создание теории относительности. Однако это ошибка: в 1922 году Эйнштейну присудили нобелевскую премию по физике за теорию фотоэлектрического эффекта.
3. Подавляющее большинство американцев уверены, что рабство в стране отменил президент Авраам Линкольн указом в 1863 году. В реальности это был указ, изданный во времена Гражданской войны, согласно которому свободу рабы получали всего в десяти штатах, не вернувшихся в состав США.
4. «Это один маленький шаг для человека, но гигантский скачок для всего человечества» — эту фразу приписывают астронавту Нилу Армстронгу, который первым из землян ступил на поверхности Луны. По словам самого Нила, он имел в виду не всё человечество, а одного человека, но фраза не дошла на Землю корректно из-за радиопомех.
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