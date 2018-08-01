Ещё
События, после которых мир уже не будет прежним
Далее:
Читайте также:
Ещё

События, после которых мир уже не будет прежним 

Рамблер 4 часа назад
За прошлый век наука сделала колоссальный шаг вперёд, а технологические новинки серьёзно изменили жизнь человека. Можно ли представить, какой будет повседневность спустя пару лет?
1. Медицинские манипуляции будут делать роботы. Первые роботы-хирурги начали работать ещё в конце 20 века, и даже ещё 15-20 лет назад они были несовершенны. Но сегодняшние роботы способны проводить сложные операции на сердце, требующие ювелирной точности, так что будущее определённо за автоматизированными «медиками».
2. В 2018 году будут вырублены последние тропические леса в Нигерии. Строительство дороги домов, возведение плотин, лесозаготовки, разработки месторождений привели к тому, что лесные ресурсы страны истощены. На примере Нигерии видно, что произойдёт с планетой, если человек не остановится.
3. Совсем скоро смартфоны будут оснащать новыми аккумуляторами, которые будут работать в 10 раз дольше, а заряжаться в 10 раз быстрее. Кстати, на основе той же технологии будут создаваться меньшие по размеру, но более энергоёмкие аккумуляторы для электромобилей.
4. К 2020 году на 1 градус вырастет температура атмосферы (в сравнении с показателем начала 21 века). Это приведёт к окончательному таянию снегов на вершине Килиманджаро в Африке, и континент останется без снега впервые за последние 11 000 лет.
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Самые знаменитые нудистские пляжи в СССР28
Шокирующие случаи с самолётами, попавшие на видео
Тест: знакомы ли вы с новыми технологиями4
Девушку поразил «милый рисунок» на пижамке21
Почему члены дома Романовых болели гемофилией4
Видео
01:30
Воры замаскировали акулу под ребенка
Безумный мир
00:55
Ветер унес палатки зрителей на немецком фестивале
Безумный мир
05:33
Игрушечная дорога вошла в Книгу рекордов Гиннеса
Вещи
03:04
Шокирующие случаи с самолётами, попавшие на видео
Безумный мир
06:48
Места на Земле, где нет гравитации
Места
10:23
Бразильский «перевал Дятлова»: что там случилось
Места
08:38
События, после которых мир уже не будет прежним
Истории
10:43
Вещи, которые вы помните неправильно
Истории
07:54
Что значат загадочные сигналы из космоса
Безумный мир
05:10
Самые опасные в мире дороги
Места
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение