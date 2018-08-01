События, после которых мир уже не будет прежним

За прошлый век наука сделала колоссальный шаг вперёд, а технологические новинки серьёзно изменили жизнь человека. Можно ли представить, какой будет повседневность спустя пару лет?

1. Медицинские манипуляции будут делать роботы. Первые роботы-хирурги начали работать ещё в конце 20 века, и даже ещё 15-20 лет назад они были несовершенны. Но сегодняшние роботы способны проводить сложные операции на сердце, требующие ювелирной точности, так что будущее определённо за автоматизированными «медиками».

2. В 2018 году будут вырублены последние тропические леса в Нигерии. Строительство дороги домов, возведение плотин, лесозаготовки, разработки месторождений привели к тому, что лесные ресурсы страны истощены. На примере Нигерии видно, что произойдёт с планетой, если человек не остановится.

3. Совсем скоро смартфоны будут оснащать новыми аккумуляторами, которые будут работать в 10 раз дольше, а заряжаться в 10 раз быстрее. Кстати, на основе той же технологии будут создаваться меньшие по размеру, но более энергоёмкие аккумуляторы для электромобилей.

4. К 2020 году на 1 градус вырастет температура атмосферы (в сравнении с показателем начала 21 века). Это приведёт к окончательному таянию снегов на вершине Килиманджаро в Африке, и континент останется без снега впервые за последние 11 000 лет.