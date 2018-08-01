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Правила выживания на борту самолета
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Зачем стюардессам кеды? Правила выживания на борту самолета в экстренной ситуации 

Anews 59 минут назад
Фото: Anews
Благодаря авиаперелетам туристы могут существенно экономить время, а доступность цен некоторых рейсов позволяет путешествовать каждому. Однако в самолете есть особенные правила поведения для пассажиров, которые позволят уберечь здоровье и жизнь во время экстренной ситуации. Также эксперты рассказали о хитростях, которые стоит учитывать во время сборов на самолет.

Багаж

Во время чрезвычайной ситуации следует забыть о багаже и спасать свою жизнь всеми силами. Также не стоит даже пытаться достать чемодан, поскольку он может закрыть проход для других пассажиров.

Обувь

Перед полетом следует правильно выбрать обувь, например, следует исключить вьетнамки и высокий каблук. Такая обувь может стать травмоопасной во время общей паники в случае крушения, к тому же, циркуляция крови будет нарушена из-за перепадов давления. В самолет лучше выбирать кроссовки или кеды.

Кислородная маска

Во время аварийной посадки нельзя медлить с использованием кислородной маски. Обморок может произойти уже через 20 секунд, поэтому медлить с этим нельзя.

Позиция

В случае резкого снижения самолета следует пристегнуться ремнем безопасности, пригнуться к коленям и обхватить голову руками. Такая поза поможет защитить внутренние органы и голову.

Места

Ученые проанализировали около 20 крупных крушений пассажирских самолетов, и выявили занимательную статистику. Оказалось, что у пассажиров, которые выбирают места за крыльями авиалайнера, имеются более высокие шансы на выживание — около 70%. У тех, кто летит бизнес-классом или выбирает места спереди, эти шансы составляют всего 49%.

Материал

Одежду на время полета тоже нужно выбирать правильно, к примеру, лучше отдать предпочтение натуральным тканям, а синтетику оставить для другого случая. Поскольку все синтетические материалы легко воспламеняются, что может стоить пассажиру жизни в результате экстренной ситуации на борту.
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