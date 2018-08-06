Открытия, которые уже меняют жизнь

Сложно не согласиться с тем, что за последние пару десятков лет мир изменился радикально. Открытия, приведшие к разработке новых технологий, серьёзно изменили жизнь, а некоторые изобретения сделали её намного лучше, чем прежде.

1. Искусственное сердце. Первые попытки создать искусственное сердце предпринимались ещё в Средневековье, но лишь сейчас учёные разработали небольшой прибор весом около 150 г, который может поддерживать жизнь пациента примерно 4 года.

2. 3D-биопринтеры. Это изобретение может совершить революцию в трансплантологии. С помощью такого устройства создаются органы, которые подходят для конкретного человека, поэтому у больных отпадёт надобность в ожидании донорских органов. Биопринтер решит и проблему с приживаемостью органов, ведь созданные на устройстве органы не будут содержать чужеродных клеток, поэтому и не будут отторгаться организмом.

3. Ракета-носитель Falcon Heavy. Успешный пуск Falcon Heavy произошёл в феврале 2018 года. Эта ракета-носитель — самая тяжёлая, она может нести груз в 141 000 фунтов, что в два раза больше, чем у предшественников. При этом запуск Falcon Heavy обошёлся в пять раз дешевле, чем запуски предыдущих моделей.