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Страшные космические катастрофы
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Страшные космические катастрофы 

Рамблер 7 часов назад
Освоение космоса сопряжено с огромным риском. К сегодняшнему дню в космических катастрофах, при подготовках запусков и во время испытательных полётов погибло 330 человек. Эти катастрофы, которые стали трагедиями не только для космической отрасли, но и для всего мира.
1. Старт шаттла «Челленджер» в 1986 году. Число погибших: 7. Американские космические корабли многоразового использования Space Shuttle отлично зарекомендовали себя в восьмидесятые годы, пуск шли один за другим. Миссия STS-51L была не совсем обычной: в числе астронавтов была школьная учительница Шэрон Криста Корриган Маколифф, которая должна была вести уроки из космоса. 28 января шаттл вознёсся в небо с мыса Канаверал, но на 73-ей секунде взорвался. Весь экипаж погиб, а использование челноков запретили на 32 месяца.
2. Приземление «Союз-11», 1971 год. Число погибших: 3. Миссия «Салюта-11» состояла в стыковке с орбитальной станицей «Салют-1» и проведении там ряда работ. Экипаж отработал на станции 11 дней, но потом зафиксировали возгорание, и космонавты получили приказ возвращаться. Вхождение в атмосферу и торможение шло в штатном режиме, но на вопросы ЦУПа экипаж не отвечал. Когда специалисты вскрыли корабль, оказалось, что космонавты мертвы. Позднее выяснилось, что на большой высоте произошло разгерметизация. Поскольку конструкция корабля не предусматривала скафандров, космонавты погибли от декомпрессии. После трагедии всех космонавтов стали снабжать скафандрами, хотя для этого пришлось сократить экипаж с трёх человек до двух, поскольку скафандры занимали много места.
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