Смертоносные катастрофы, устроенные человечеством

Сегодняшняя экологическая обстановка серьёзно пугает даже тех, кто далёк от науки. О том, какой вред мы нанесли природе, страшно думать, но ещё ужаснее представлять, каким будет завтрашний день. Эти катастрофы — дело рук человека, и, к огромному сожалению, нас они ничему не научили.

1. 1 марта 1954 года, «Кастл Браво». Это название получило первое испытание термоядерного оружия, проведённое США на атолле Бикини (Маршалловы острова). Этот взрыв был в 1 000 раз мощнее прогремевшего над Хиросимой. В результате на площади 11 265 кв. км было уничтожено 655 представителей фауны.

2. 24 марта 1989 года, выброс нефти из танкера «Эксон Вальдес». Катастрофа произошла возле берегов Аляски. В воду попало более 40 000 000 литров нефти, образовав пятно площадью 28 000 кв. км. Вред был нанесён 32 видам животных, и восстановить удалось всего 13. Последствия этой аварии ощущаются в регионе и по сей день.

3. 11 марта 2011 года, авария на АЭС Фукусима-1. Обрушившиеся на Японию землетрясение и цунами вызвали перебои с электроснабжением, что стало причиной выхода из строя охлаждающих установок ядерных реакторов. В результате расплавления активной зоны трёх реакторов произошёл выброс радиоактивных веществ. Аварии был присвоен седьмой, максимальный уровень опасности по Международной шкале ядерных событий. По оценкам специалистов, в безопасное состояние станция придёт лишь через сорок лет.