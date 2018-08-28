Трагедии, ставящие учёных в тупик

Американский корабль Poet SS вплоть до 1949 года перевозил военную технику, а через несколько лет его продали гавайской компании. В 1980 году Poet SS отправился в Египет с грузом кукурузы. Через двое суток судно отправило согнал из Саргассова моря, хотя этот район находился довольно далеко от маршрута, по которому должен был следовать корабль. Больше от команды сигналов не поступало, а Poet SS бесследно исчез. Эту историю исследователи и по сей день не могут объяснить. Но есть и другие случаи, которые ставят учёных в тупик.