Ещё
Трагедии, ставящие учёных в тупик
Далее:
Читайте также:
Ещё

Трагедии, ставящие учёных в тупик 

Рамблер 11 часов назад
Американский корабль Poet SS вплоть до 1949 года перевозил военную технику, а через несколько лет его продали гавайской компании. В 1980 году Poet SS отправился в Египет с грузом кукурузы. Через двое суток судно отправило согнал из Саргассова моря, хотя этот район находился довольно далеко от маршрута, по которому должен был следовать корабль. Больше от команды сигналов не поступало, а Poet SS бесследно исчез. Эту историю исследователи и по сей день не могут объяснить. Но есть и другие случаи, которые ставят учёных в тупик.
Одна из самых растиражированных историй исчезновения — пропажа самолёта Амелии Эрхарт. Американская писательница, пилот и энтузиаст лётного дела, Амелия была первой женщиной, перелетевшей Атлантический океан. 1 июля 1937 года Эрхарт с помощником стартовала из Майами на двухмоторном моноплане. Женщина намеревалась поставить рекорд и пролететь вокруг Земли по самому протяжённому маршруту, держась возле экватора. На следующей день самолёт пропал, а загадка исчезновения Амелии Эрхарт до сих пор будоражит умы её почитателей и любителей тайн.
Комментарии4
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Животные, которых точно не надо воскрешать8
Как американский рай закончился катастрофой61
Наташа Кампуш: 8 лет в плену у маньяка8
Отец мастерски затроллил «грубую и ленивую» дочь12
Что Ванга предсказала Гитлеру35
Видео
02:52
На Сахалине рыбаки спасли жизнь акуле
Безумный мир
04:19
Скульптуры, которые двигаются сами по себе
Вещи
00:05
Пугающее отражение в зеркале озадачило Сеть
Безумный мир
03:54
Трагедии, ставящие учёных в тупик
Истории
10:09
Животные, которых точно не надо воскрешать
Безумный мир
00:59
Маникюр с живыми муравьями шокировал Сеть
Безумный мир
04:29
Нелепости, в которые вы ещё верите
Безумный мир
00:04
Иллюзия с подменой рук захватила Сеть
Безумный мир
04:22
Странные занятия, за которые неплохо платят
Безумный мир
05:41
Какие проблемы привозят космонавты из космоса
Люди Безумный мир
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение