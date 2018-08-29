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Ядерные испытания, которые пошли не по плану
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Ядерные испытания, которые пошли не по плану 

Don't Panic 55 минут назад
Ядерное оружие долгое время планировалось использовать в мирных целях. В СССР взрывать любили просто так, из любви к науке: проверяли, можно ли таким образом добраться до нефтяных месторождений или, как в случае с Семипалатинским полигоном, создавали огромные озера. Череда ядерных взрывов того времени прошла совсем не по плану, что каждый раз приводило к техногенной катастрофе локального масштаба.
Впрочем, эксперименты с ядерным оружием проводили не только в СССР. 9 июля 1960 года американцы запустили ядерную бомбу на ракете-носителе. 8 секунд спустя 1,5 мегатонная бомба детонировала на высоте в 400 километров.
Ученые не приняли во внимание практически полное отсутствие воздуха на высоте. Эффект, неожиданный для всех, не заставил себя ждать: электромагнитный импульс получился невероятно мощным. Под его воздействием из строя вышли все электроприборы на Гавайях — до островов, между тем, было целых 1 500 километров.
Американцам потребовалось еще около 10 взрывов, чтобы осознать всю опасность подобных экспериментов в относительной близости от населенных пунктов. Испытания в Советском Союзе продолжались дольше, да и последствия ощущаются до сих пор. Уже упомянутое выше озеро Чаган, например, существует и сегодня — радиоактивное и непригодное для эксплуатации человеком.
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