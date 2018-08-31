Исторические факты, о которых не говорят в школе

В 19 веке одним из самых смертоносных заболеваний был туберкулёз. Толком лечить его умели, всё сводилось к подавлению симптомов, в первую очередь кашля. Медики и химики работали над созданием эффективного средства от кашля, и в 1874 году было синтезировано вещество диацетилморфин, который не только хорошо справлялся с кашлем, но и повышал настроение больных. В 1898 году фармацевтическая компания Bayer AG начала продавать его под названием «героин». Сиропы от кашля, в составе которых был героин, продавались в аптеках Европы и США до середины прошлого века. Это довольно любопытный факт, который сегодня фармацевтический гигант Bayer не афиширует. А вот ещё несколько занятных фактов, которые известны далеко не всем.

1. Немецкий модный дом HUGO BOSS создавал униформу для нацистов.

2. Томас Эдиссон публично убил слона с помощью переменного тока.

3. Саддаму Хусейну в 1980 году вручили символический ключ от города Детройт в США.

4. Христофор Колумб не стеснялся насиловать детей-туземцев.

5. Японцы во время Второй мировой войны проявляли неслыханную жестокость и убили больше китайцев, чем нацисты евреев.

Ещё несколько фактов вы увидите в ролике.