Ещё
Исторические факты, о которых не говорят в школе
Далее:
Читайте также:
Ещё

Исторические факты, о которых не говорят в школе 

Рамблер 5 часов назад
В 19 веке одним из самых смертоносных заболеваний был туберкулёз. Толком лечить его умели, всё сводилось к подавлению симптомов, в первую очередь кашля. Медики и химики работали над созданием эффективного средства от кашля, и в 1874 году было синтезировано вещество диацетилморфин, который не только хорошо справлялся с кашлем, но и повышал настроение больных. В 1898 году фармацевтическая компания Bayer AG начала продавать его под названием «героин». Сиропы от кашля, в составе которых был героин, продавались в аптеках Европы и США до середины прошлого века. Это довольно любопытный факт, который сегодня фармацевтический гигант Bayer не афиширует. А вот ещё несколько занятных фактов, которые известны далеко не всем.
1. Немецкий модный дом HUGO BOSS создавал униформу для нацистов.
2. Томас Эдиссон публично убил слона с помощью переменного тока.
3. Саддаму Хусейну в 1980 году вручили символический ключ от города Детройт в США.
4. Христофор Колумб не стеснялся насиловать детей-туземцев.
5. Японцы во время Второй мировой войны проявляли неслыханную жестокость и убили больше китайцев, чем нацисты евреев.
Ещё несколько фактов вы увидите в ролике.
Комментарии1
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Кто приказал убить Михаила Фрунзе30
Факты о Луне, заставляющие учёных краснеть9
Город-призрак на заброшенном острове в океане
Как выглядели эротические открытки 100 лет назад15
Тест: хорошо ли вы учились в школе6
Видео
09:02
Американские тайники каторжников
Вещи
00:14
Натужно рычащая собака вызвала восторг в Сети
Безумный мир
04:29
Ядерные испытания, которые пошли не по плану
Истории
06:08
Живут ли в Марианской впадине исполинские акулы
Безумный мир
06:24
Очень странные мосты, которые реально существуют
Места
10:05
Пугающие факты о нашей Вселенной
Безумный мир
19:00
Изобретения, убившие создателей
Вещи Люди
05:27
Исторические факты, о которых не говорят в школе
Истории
02:52
На Сахалине рыбаки спасли жизнь акуле
Безумный мир
07:24
Куда бежать от зомби
Безумный мир
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение