Можно ли выжить в авиакатастрофе

По статистике, самым безопасным видом транспорта является самолет. Но если авиакатастрофа случается, об этом тут же узнает весь мир. Что нужно знать, чтобы повысить свои шансы на спасение.

1. Самолет

Выбирайте надежные авиакомпании и большие самолеты. Чаще всего в аварии попадают небольшие воздушные судна.

2. Одежда и обувь

В случае катастрофы покинуть воздушное есудно нужно в течение 90 секунд, а значит, одежда и обувь должны быть удобными. Не нужно наряжаться в тесные платья и сковывающие движения брюки, стоит отказаться от шпилек и шлепок. Идеальный вариант — кроссовки и джинсы. В кроссовках будет удобно пробираться к выходу, а плотные джинсы защитят кожу.

3. Места

Желательно выбирать места ближе к проходу, любимые многими места у окна не лучший вариант с точки зрения безопасности. По статистике, в случае аварии выживает больше пассажиров, расположившихся в хвостовой части салона и у аварийных выходов.

4. Время

Будьте на чеку в первые три минуты после взлета и за восемь минут до посадки. Это самые опасные минуты, в которые чаще всего происходили инциденты. Не снимайте обувь, расположите ручную кладь под сиденьем впереди стоящего кресла, держите в поле зрения аварийные выходы, будьте готовы выполнять указания экипажа.

5. Нервы

Сохраняйте спокойствие, помогайте другими пассажирам и внимательно слушайте, что говорит бортпроводник. Примите "позу выживания" — положите руки на спинку впереди стоящего кресла, голову опустите на руки. Не пытайтесь вытащить ручную кладь при эвакуации, спасайте свою жизнь, а не вещи.

6. После эвакуации

Если вы счастливо выбрались из самолета, отбегите от него на 150 метров, чтобы в случае взрыва, вас не накрыло обломками. Слишком далеко убегать не стоит, иначе спасателям вас будет сложно найти.