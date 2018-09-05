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Древние животные, которые не были динозаврами
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Древние животные, которые не были динозаврами 

Рамблер 13 часов назад
Многие уверены, что в доисторические времена на планете обитали только динозавры. На самом деле динозавры составляли лишь незначительную часть животных. Динозавр были огромны и выглядели устрашающе, но они не были самыми опасными существами. А кто же ещё жил на Земле миллионы лет назад?
1. Артоплевра — гигантская двупарная многоножка, выраставшая до 2,5 метров в длину.
2. Плезиозавр — пресмыкающееся, жившее в водоёмах. Плезиозавры походят на динозавров и даже вели себя сходным образом, но относятся они к другому классу.
3. Мегатерий — гигантский ленивец. Если вы вообразите сегодняшнего ленивца, который, встав на задние лапы, возвышается на 6 метров, то получите представление о мегатерии.
4. Титанобоа — эта змея является древним родственником удава и могла достигать веса более тонны и длины до 15 метров.
5. Саркозух — исполинский крокодил. 9-метровый гигант весил несколько тонн.
6. Кетцалькоатль — это крупный птерозавр, чей размах крыльев достигал 12 метров. Масса кетцалькоатля составляла 65-250 кг, и он мог запросто поймать динозавра весом до 30 кг.
7. Гиганопитеки — огромные человекообразные обезьяны вырастали до 3 метров и весили до 580 кг.
8. Мегалодон — ископаемая акула, чья длина составляла около 200 метров. Зубы акулы были высотой 18-19 см, что позволяло ей прокусить грудную клеткау небольшого кита.
9. Пулминоскорпиус — эти метровые предки скорпионов, вероятнее всего, предпочитали мелких насекомых и амфибий.
10. Птица ужаса была ростом до 3 метро и весила половину тонны и были грозой млекопитающих.
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