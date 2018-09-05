Старинные шифры, которые удалось расшифровать

В 1970 году нашли древний документ, который нельзя было даже развернуть, поскольку он был очень хрупким. Это была самая древняя в мире копия Ветхого завета, и, по мнению учёных, это один из самых значимых документов в истории. Лишь недавно специалистам удалось прочитать, что же там написано. Для этого они использовали современные методы исследования, включая рентген и зD-моделирование. И хотя даже сегодня есть масса текстов, которые пока расшифровать не удалось, исследователи уже сумели прочесть некоторые книги, которые прежде считались большими загадками.

В 1676 году монахиня Мария Крочифисса делла Кончезионе написала письмо, которое учёные не могли расшифровать более трёх веков. Но только в 21 веке с помощью программ для декодирования они сумели узнать, что было в письме, названном «Послание дьявола». Наряду с прочим Мария изложила в письме такую мысль: «Бог считает, что может освободить смертных. Это не работает».

Вдоль реки Амазонка всё ещё живёт племя бора, которое говорит на собственном языке. А для передачи сообщений на дальние расстояния применяются особые барабаны, звук которых слышен за 20 километров. Расшифровать сигналы племени удалось немецкому лингвисту.

Что предсказал Нострадамус и кто расшифровал его сообщение о начале новой мировой войны, узнайте из видео.