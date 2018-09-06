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Жуткие городские легенды, ставшие явью
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Жуткие городские легенды, ставшие явью 

Рамблер 3 часа назад
Наслушавшись городских легенд, от которых обычным людям становится жутковато, некоторые безумцы начинают воплощать их в жизнь, тем самым давая новую жизнь известным страшилкам.
1. В американском штате Кентукки гуляла легенда о монстре в образе козла, который отлавливал жертв на улице, а потом привязывал к железнодорожному мосту, чтобы их переехал поезд. В какой-то момент легенда превратилась в челлендж: люди начали бродить возле железной дороги в поисках мифического чудища, что привело к настоящим трагедиям.
2. В штат Дакота ходил слух о некоем Гуляющем Сэме, который слоняется по миру и собирает души людей и сводит их с ума своим отвратительным внешним видом. Поддавшись влиянию этой истории, сотни молодых людей пытались покончить с собой.
3. Историю о Слендермене придумал в 2009 году участник одного интернет-форума. По легенде, Слендермен, он же Тощий человек, преследует детей. За несколько лет персонаж растиражировали настолько, что он стал пугающе реальным. Уже множество преступлений в мире совершено под воздействием образа Тощего человека и во имя его.
Смотрите в видеосюжете рассказы о других городских легендах, воплотившихся в жизнь.
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