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Самые страшные акулы в мире
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Самые страшные акулы в мире 

Рамблер 10 часов назад
Акулы — настоящий кошмар для многих людей. Любители пляжного отдыха с опаской отправляются в новые места, а впечатлительные дайверы испытывают стресс от одной мысли о возможной встрече с акулой. Во многом демонизации акул поспособствовал кинематограф, один только триллер «Челюсти» способен надолго отбить любовь к купаниям в море. Впрочем, вид выглядят акулы действительно страшно, да и размерами поражают.
1. Большая белая акула вырастает до 7 м и имеет вес 680-1 100 кг. Такой размер не мешает им быстро плавать — большая белая акула может двигаться со скоростью до 58 км/ч. Мощность укуса хищницы — 1,8 тонны на дюйм, что в 10 раз больше, чем у льва. Кстати зубов у неё более чем достаточно, они расположены в 5 рядов, причём в каждом ряде 46 зубов, каждый из которых размером в ладонь человека.
2. Тихоокеанская полярная акула имеет длину 7,2 м и отличаются от сородичей тёмным окрасом. За счёт этого рыбины сливаются с тёмным дном и могут более эффективно охотиться.
3. Тигровая акула — один из самых крупных хищников с длиной тела до 7,3 м и весом 360-680 кг. У маленьких акулят на теле есть полоски, схожие с тигриными, которые и дали название виду. У тигровой акулы необычные зубы — они покрыты мелкими зубчиками, поэтому хищники с лёгкостью прокусывают раковины и панцири черепах.
4. Мегалодон — самая большая акула в мире. Длина 15-23 м, вес около 100 тонн, 20-сантиметровые зубы — именно такими были мегалодоны, питавшиеся китами. К счастью, сегодня этих гигантов встретить невозможно — они вымерли несколько миллионов лет назад.
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