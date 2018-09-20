Дельфин не понарошку домогался ведущую

Российская телеведущая Ирена Понарошку удивила публику рассказом о том, как её домогался дельфин. Девушка поделилась историей не шуточных приставаний одного из жителей французского дельфинария по кличке Зафар. Этот представитель морских млекопитающих слывёт настоящим дамским угодником: он частенько склоняет к близости понравившихся ему посетительниц. По словам бывшего виджея MTV, этот донжуан подводного мира пытался утащить её на дно, приглашая поиграть во взрослые игры. Учёные полагают, что некоторые дельфины, прирученные людьми, находясь в неволе, могут принимать их за своих сородичей. Случаи, когда эти высокоинтеллектуальные рыбы пытаются притопить людей, вступающих с ними в контакт в дельфинарии, не редки. Но по утверждению экспертов, они, скорее всего, связаны с попытками выстроить иерархические отношения.