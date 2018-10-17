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Кого СССР отправил в космос до Гагарина
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Нулевые космонавты: кого СССР отправил в космос до Гагарина 

Trendymen 4 часа назад
Фото: Trendymen
Легенда о странных пилотируемых запусках советских космонавтов родилась еще в 1960-е годы. По некоторым данным в то время СССР реализовал несколько неудачных пилотируемых запусков. История о так называемых «нулевых космонавтах» жива и сегодня, хотя прямых доказательств запусков нет.

Космонавт Людмила

В марте 1965 года итальянская газета «Corriere della Sera» опубликовала сенсационные результаты радиоперехватов, сделанных группой радиолюбителей из городка Торре-Берт. По их данным в начале 1960-х годов в Советском Союзе состоялись несколько неудачных пилотируемых космических полетов, приведших к человеческим жертвам. Полет Людмилы из их числа.
«Мне жарко… Мне жарко… Мне жарко… Я вижу пламя!… Что?… Я вижу пламя!… Я вижу пламя!… Мне жарко … Мне жарко… 32… 32… 41… 41… У нас авария… Да … Да… Мне жарко!… Мне жарко!… Я ввожу, повторите еще раз!… Я ввожу… Я слушаю!… Мне жарко!…»

Лунная гибель Гагарина

Немыслимая гибель первого космонавта не укладывалась в голове у людей. Отсюда и родился очередной миф: Гагарин умер на Луне. Сторонники теории заговора верят, что Юрий Гагарин отправился к спутнику на космическом аппарате «Зонд-4», но тот потерпел крушение.

Пропавший Белоконев

Об исчезновении еще одного «нулевого» космонавта писала уже американская New York Journal American. Журналисты даже привели якобы перехваченные переговоры Белоконева и Королева, но доказательств никаких предоставить редакция не смогла.
"Земля. Давление… Я не слышу Вас, батареи отказали. Кислород. Товарищи, ради Бога, что сделать? Что? Я не могу. Вы понимаете? Вы понимаете?", — Алексей Белоконев.

История Германа

Оберта Герман Обет, немецкий ученый и один из пионеров космонавтики рассказывал примерно тогда же о странном суборбитальном запуске капсулы с пилотом. Он вроде как состоялся с полигона Капустин Яр и закончился неудачно. Пилот на землю не вернулся. Но сам Оберт неоднократно признавался: о запуске слышал из третьих уст и никаких доказательств запуска не имеет.
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