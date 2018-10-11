Будут ли когда-нибудь клонировать людей 

5 июля 1996 года произошло событие, совершившее в науке революцию. В этот день в Шотландии родилась овечка Долли, первое клонированное животное. Сразу же после этого ученые, медики, да и обычные люди задумались о клонировании человека.
Впервые специалисты задались вопросом получения клонов еще в конце 19 века, а первый такой опыт провел Вильгельм Роу, который попробовал разделить эмбрион лягушки из двух клеток на две составляющие. Опыт был неудачным, но это только подстегнуло ученых. К середине 20 века в разных странах биологи и генетики уже вплотную занялись проблемой клонирования, а после появления Долли в различных лабораториях мира начались серьезные научные эксперименты, в рамках которых специалисты изучали возможность получения клона. В конце 1998 года стало известно, что получен клон жительницы Южной Кореи, но опыт прервали еще на пренатальной стадии. Однако сам вопрос клонирования человека неоднозначен. Большинство людей склонны думать, что это насилие над природой, а создание клонов аморально. Уже в 1999 году США приняли закон о запрете экспериментов по клонированию человека, а в 2005 году ООН призвала страны, входящие в организацию, принять законы, запрещающие любые формы клонирования.