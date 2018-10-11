Будут ли когда-нибудь клонировать людей

5 июля 1996 года произошло событие, совершившее в науке революцию. В этот день в Шотландии родилась овечка Долли, первое клонированное животное. Сразу же после этого ученые, медики, да и обычные люди задумались о клонировании человека.