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Откровенная фотохроника криминальных 90-х 

Рамблер 18 минут назад
Фотограф Евгений Кондаков создал серию работ, посвященную, пожалуй, самому неоднозначному и смутному времени в истории современной России. Проект получил говорящее название "Революция в натуре".
Большая часть снимков сделана в те самые "лихие" 90-е и полностью отражает настроение той эпохи. Девушки-ночные бабочки толпами стоят вдоль горящей электрическими огнями Тверской и элитарные приемы с "новыми русскими" в малиновых пиджаках в контрасте с общим упадком.
С чем ассоциируется у наших соотечественников то странное и смутное время? С "бандитскими" разборками, беспределом и знаменитой русской мафией, образ которой до сих пор используется во многих западных фильмах.
Кадры из откровенной фотохроники Евгения Кондакова листайте в галерее.
Истории , Фото
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