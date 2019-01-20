Откровенная фотохроника криминальных 90-х

Фотограф Евгений Кондаков создал серию работ, посвященную, пожалуй, самому неоднозначному и смутному времени в истории современной России. Проект получил говорящее название "Революция в натуре".

Большая часть снимков сделана в те самые "лихие" 90-е и полностью отражает настроение той эпохи. Девушки-ночные бабочки толпами стоят вдоль горящей электрическими огнями Тверской и элитарные приемы с "новыми русскими" в малиновых пиджаках в контрасте с общим упадком.

С чем ассоциируется у наших соотечественников то странное и смутное время? С "бандитскими" разборками, беспределом и знаменитой русской мафией, образ которой до сих пор используется во многих западных фильмах.

Кадры из откровенной фотохроники Евгения Кондакова листайте в галерее.