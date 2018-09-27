Самые необычные воинские обычаи и традиции народов России

Россию издревле населяли многие народности, как родственные друг другу, так и вошедшие в состав государства путем ассимиляции или покорения. В воинской культуре каждого этноса сложились свои традиции, которые со временем трансформировались. Поговорим о самых необычных из них.

Славяне

С древнейших времен у славян существовала традиция выходить на битву с превосходящим по силе врагом, сняв верхнюю часть одежды. Это происходило, если у воинов не было возможности отступить, в том числе и по моральным соображениям, и они шли как бы в последний бой, демонстративно отбросывая всякую защиту. Такое поведение оказывало психологическое воздействие на противника, который понимал, что с ним идут сражаться люди, готовые к смерти. Этот обряд уходил корнями в язычество и подразумевал, что человек приходит в этот мир нагим и покидает его таким же.

Позднее эта традиция трансформировалась. Так, во время Отечественной войны 1812 года перед Бородинской битвой солдаты под мундиры надели чистое нательное белье и отказались от положенной порции водки перед боем, аргументируя это тем, что «идем на смерть, негоже перед Богом пьяным представать».

Удивительно, но во время Великой Отечественной войны эта традиция вновь дала о себе знать, хотя в силу отношения страны Советов к религии вновь претерпела изменения. Это лучше всего видно на примере моряков и морских пехотинцев, которые в критические моменты атаковали врага в тельняшках, что нередко помогало им добиваться успеха.

С крещением Руси у славян появилась ещё одна традиция: перед боем они менялись друг с другом нательными крестами. Поверье гласило, что таким образом они становятся крестными братьями, укрепляют свою решимость перед сражением и доверие друг к другу.

Казаки

Спор об этнической принадлежности казаков среди историков идет до сих пор, однако сами себя они относили к православной славянской культуре. В целом казачье общество формировалось из представителей разных народов, которые бежали на юг из различных регионов Центральной России и Восточной Европы с начала XVII века, в итоге составив причудливый синтез. Казаки позиционировали себя как охрана южных границ империи, лояльная правительству, но за это требующая определенной автономии.

В годы затишья казаки становились независимыми землевладельцами, живущими хуторами, а во время боевых походов собирались в Запорожской Сечи. В такие периоды казаки представляли собой сугубо мужское общество, что накладывало отпечаток на их уклад жизни и воинские традиции.

Например, перед поединком они исполняли танец с саблями или кинжалами, который назывался трепак. Поддерживался у них и культ маскулинности, который выражался в забавах, связанных с удалью и братством, причем интересной особенностью этих действий была их направленность — все они были нацелены не на победу над врагом, а на укрепление духа братства.

К слову, идти в бой с обнаженным торсом тоже было одной из казачьих боевых традиций.

Кроме того, в казачестве родилось такое явление, как характерники (ударение на букву «е») — казаки, выполнявшие роль духовных наставников, целителей и ведунов. Они представлялись этакими шаманами, которые могли провести войско незамеченным под самым носом у противника или помочь малому количеству воинов одолеть большую армию. Идеалом характерника считается мифический казак Мамай, который олицетворяет собой черты идеального казацкого воина-рыцаря.

Народы Северного Кавказа

Горские традиции были очень строги и поощряли воспитание мальчиков в духе воинов. Вся кавказская культура подразумевает практически военное положение, когда жизнь каждого джигита строго регламентирована.

Кровная месть была неотъемлемой частью жизни на Кавказе. Брат мстил за брата, сын за отца, а отец за сына. Простить долг крови было немыслимо, и порой конфликты между тейпами продолжались не одно поколение.

Но несмотря большую значимость вендетты, она не могла отменять прочие правила. Иллюстрацией может служить трепетное отношение к нравственности и к женщине. Битву двух тейпов могла остановить женщина — стоило ей сбросить платок и встать меж сражающимися мужчинами, как они тут же прекращали бой и расходились. А кровник мог укрыться, стоило ему взяться за платье девушки или зайти на женскую половину жилища.

Военный стиль горцев подразумевал нападение из засады и скрытные вылазки. Перед сражениями кавказские воины танцевали лезгинку, чтобы показать друг другу свое бесстрашие и удаль. А когда шли в атаку, то запугивали противника воинственными кличами и свистом. Особым шиком считалось прогарцевать вдоль линии врага, демонстративно, не обращая внимание на выстрелы.

Башкиры

Башкиры вошли в состав России ещё в XVI веке, и их служба в российской армии была одним из важных условий. Ведущие кочевой образ жизни, они были великолепными наездниками и обучались этому искусству с детства.

Это наложило определенный отпечаток на их воинские традиции и обычаи. Башкиры были очень привязаны к своим лошадям. Иногда в походе, когда войско на долгое время лишалось провизии, они восполняли недостаток воды и калорий, выпивая немного крови своего коня. Они умели очень аккуратно разрезать животному вену и брать необходимое количество красной жидкости, потом они также аккуратно перевязывали рану животному.

Кроме того, башкиры были непревзойденными лучниками и могли на скаку поражать цель, находящуюся на большом расстоянии от них. Из-за особой конструкции их лука, сделанного из двух пород дерева, стрелы летели очень далеко. А мастером считался тот воин, который мог выпустить одну за другой 10 стрел так быстро, что в момент выпуска последней первая ещё не достигала цели. Башкиры шли в атаку, подбадривая себя боевыми кличами и пугая врага улюлюканьем.