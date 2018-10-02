Как в армии появился обычай «махнуть не глядя»

Как в Красной Армии появился обычай «махнуть не глядя»

«Махнемся не глядя?» — во время Великой Отечественной войны этот вопрос ни у кого не вызывал недоумения. Все знали, что это значит: обмен вслепую. То есть никто из участников сделки не знал, что получит взамен своей вещи. Несмотря на это, мало кто отказывался от подобного развлечения.

Тайный отдел ЧК

Казалось бы, такое абсолютно безобидное развлечение, как обмен вслепую, по одной из версий, на самом деле является разработкой тайного отдела ЧК, который занимался оккультизмом, телепатией, телекинезом и другими подобными явлениями. Этот отдел был создан в 20-х годах ХХ века по личному распоряжению Иосифа Сталина. Как утверждали очевидцы, обычай «махнуть не глядя» бытовал в рядах военнослужащих еще за 10-15 лет до начала Великой Отечественной войны. Такой своеобразный обмен являлся изобретением одного из чекистов Ивана Москвина , который однажды поменялся какими-то вещами с другим чекистом Яковом Блюмкиным. После этого Блюмкин был расстрелян. Москвин был уверен, что на месте Блюмкина должен был оказаться он сам, а потому решил, что причиной такого поворота событий явился именно пресловутый обмен безделушками. Москвин утверждал, что таким образом они поменялись с Блюмкиным судьбами.

Медальоны смерти

Данная версия появления традиции обмена подтверждается многими фактами. Например, обычай «махнуть не глядя» получил особое распространение в конце 1942 года, то есть как раз вовремя Сталинградской битвы. Именно тогда были отменены так называемые «медальоны смерти» — небольшие капсулы, внутри которых помещались клочки бумаги с данными солдат. Это делалось для того, чтобы в случае гибели бойца его можно было бы без труда опознать. До отмены капсул солдаты обменивались между собой именно ими. Считалось, что с помощью этой нехитрой манипуляции можно обмануть смерть, запутать ее. Одни бойцы в это действительно верили, другие надеялись на чудо, а третьи отдавали свои медальоны забавы ради. После того, как капсулы сошли на нет, солдаты стали обмениваться всевозможными личными вещами.

Развлечение под пулями

С течением времени обмен вслепую утратил свой первоначальный смысл. Для многих солдат эта традиция стала простым развлечением, которое способно было хоть немного скрасить суровые военные будни. Причем, предметами обмена могли служить абсолютно любые вещи: портсигары, часы, трубки, табакерки, ложки, зажигалки и прочее. Главным в этом развлечении являлась не сама вещь, а процесс игры, а точнее интрига. Если предмет оказывался неравноценным тому, что было получено взамен, участник игры никогда не обижался на своего оппонента. После утвердительно ответа на вопрос: «Махнемся не глядя?» солдат автоматически соглашался с правилами обмена вслепую и предъявлять какие-либо претензии по его результатам было бессмысленно.