Забытые слова, которых сегодня не хватает

Русский язык недаром назван великим и могучим: способный ассимилировать практически любое чужое наречие, он развивается с каждым новым поколениям, трансформируясь во все более совершенное средство коммуникации. Как и любой другой язык, русский может считаться и настоящим кладбищем слов устарелых, которые вышли из употребления по целому ряду причин. Где-то пропало само явление, описываемое словом, ну а где-то устаревшую форму сменила более новая. Мы решили вспомнить десяток слов русского языка, которые нравятся лично нам — может быть, стоит вернуть их в строй?
Орать
Значение: работать, пахать
Пример употребления: Косьме еще две презентации на сегодня орать.
Пенять
Значение: упрекать
Пример употребления: Неча на рожу пенять, коли ноги кривы.
Попускаться
Значение: отступать
Пример употребления: пора бы нам, ребятушки, уже и попускаться. Чай, понедельник на дворе.
Рачить
Значение: усердствовать, стараться
Пример употребления: Какой отпуск! Мне до зарплаты нормальной надо перед начальником еще рачить хорошенько.
Фурять
Значение: бросать
Пример употребления: а работу такую надо фурять без сожалений, Коля!
Ледащий
Значение: плохой, негодный
Пример употребления: ледащий человечишко
Угланята
Значение: шалун, баловник
Пример употребления: углонята, а ну, марш под шконку!
Мешкотный
Значение: медлительный, глуповатый
Пример употребления: Младшенький-то у Стахановых, ну такой мешкотный, два ведра воды полдня нес.
Хитник
Значение: грабитель
Пример употребления: Приходил сегодня из налоговой хитник, ох и хитер, шельма!
Ошары кабацкие
Значение: пропойцы
Пример употребления: Опять весь уикенд псу под хвост, ошара ты кабацкий!