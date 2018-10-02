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Забытые слова, которых сегодня не хватает
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Забытые слова из русского языка, которых сегодня не хватает 

Trendymen 2 часа назад
Фото: Trendymen
Русский язык недаром назван великим и могучим: способный ассимилировать практически любое чужое наречие, он развивается с каждым новым поколениям, трансформируясь во все более совершенное средство коммуникации. Как и любой другой язык, русский может считаться и настоящим кладбищем слов устарелых, которые вышли из употребления по целому ряду причин. Где-то пропало само явление, описываемое словом, ну а где-то устаревшую форму сменила более новая. Мы решили вспомнить десяток слов русского языка, которые нравятся лично нам — может быть, стоит вернуть их в строй?

Орать

Значение: работать, пахать
Пример употребления: Косьме еще две презентации на сегодня орать.

Пенять

Значение: упрекать
Пример употребления: Неча на рожу пенять, коли ноги кривы.

Попускаться

Значение: отступать
Пример употребления: пора бы нам, ребятушки, уже и попускаться. Чай, понедельник на дворе.

Рачить

Значение: усердствовать, стараться
Пример употребления: Какой отпуск! Мне до зарплаты нормальной надо перед начальником еще рачить хорошенько.

Фурять

Значение: бросать
Пример употребления: а работу такую надо фурять без сожалений, Коля!

Ледащий

Значение: плохой, негодный
Пример употребления: ледащий человечишко

Угланята

Значение: шалун, баловник
Пример употребления: углонята, а ну, марш под шконку!

Мешкотный

Значение: медлительный, глуповатый
Пример употребления: Младшенький-то у Стахановых, ну такой мешкотный, два ведра воды полдня нес.

Хитник

Значение: грабитель
Пример употребления: Приходил сегодня из налоговой хитник, ох и хитер, шельма!

Ошары кабацкие

Значение: пропойцы
Пример употребления: Опять весь уикенд псу под хвост, ошара ты кабацкий!
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