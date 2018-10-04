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Простая загадка, которая ставит в тупик
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Простая загадка про автобус, которая ставит в тупик 

Рамблер 7 часов назад
Фото: Открытые источники
Эта задачка уже давно разлетелась по Сети. Но до сих пор ставит в тупик многих пользователей.
Итак, вопрос звучит так:

В какую сторону едет этот автобус на картинке?

Психологи провели исследование и выяснили, что с данной задачей проще справляются дети. Взрослые не всматриваются в детали и видят схематичное изображение целиком.

Правильный ответ:

На самом деле все легко и просто. Автобус, изображеный на данной картинке, едет в левую сторону. Если присмотреться к схематичному изображению, можно понять, что у него нет дверей. Так что мы видим другую его сторону. А так как на большинстве дорог мира движение правостороннее, то и едет он, соответственно, влево.
Безусловно, варианты, где автобус едет по дорогам Великобритании, не учитываются.
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