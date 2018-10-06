Ещё
Из чего состоит темная материя
Далее:
Читайте также:
Ещё

Из чего состоит темная материя 

Рамблер 4 часа назад
Фото: depositphotos.com
Свойства этого вещества затрудняют его наблюдение, однако ученые уверены, что темная материя существует.
Темная материя получила свое название потому, что не производит энергию и свет. Это вещество не излучает электромагнитную энергию, а также не взаимодействует с ней. Все это делает почти невозможным ее наблюдение, однако косвенные признаки указывают на то, что она все-таки есть. Причем, по разным оценкам, Вселенная на 80-95 процентов состоит из темной материи. Что же это за хитрое вещество?
Темная материя была открыта в 1970-х годах, и с тех пор ученые строят различные теории о ее составе. Большинство ученых настаивают на том, что темная материя не состоит из тех частиц, которые известны на сегодня. До недавнего времени одним из наиболее вероятных предположений, что темную материю составляют гипотетически массивные частицы, вступающие в слабое взаимодействие. Для краткости частицу назвали вимп — WIMP (Weakly Interacting Massive Particle).
Исследования продолжаются, сложность заключается в том, что эти частицы должны отвечать многим, не противоречащим параметрам. С развитием науки диапазон поисков сужается, частица все еще не найдена, но специалисты не теряют надежды.
Тем временем, другие специалисты возвращаются к версии, что темная материя может состоять из аксионов — частиц, которые отвечают за временную симметрию.
В любом случае эксперименты и наблюдения продолжаются, и вимп в ближайшие 10-20 лет может быть найден. Либо его существование будет полностью опровергнуто.
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тест: знаете ли вы значение вашего имени16
Простая загадка, которая ставит в тупик
Тест: какой из вас учитель
Тест: угадайте цены в царской России243
Как готовят себе преемников воры в законе
Видео
03:07
Придуманы очки, которые блокируют рекламные щиты
Вещи
11:00
«Нелепые» решения, обогатившие людей
Люди
01:25
Музыкант в странном костюме восхитил Сеть
Безумный мир
00:44
Елизавете II подарили искусственную руку
Вещи
03:00
Загадка в Сети заставила пользователей напрячься
Безумный мир
09:15
Что означают российские тюремные татуировки
Истории
00:47
Тюлень атаковал мужчину осьминогом
Безумный мир
04:37
Блогер покорил Сеть гениальным лайфхаком
Вещи
02:56
Гибкая британка помещается в банке высотой 60 см
Люди
10:03
Вещи, которые исчезнут через 5 лет
Вещи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение