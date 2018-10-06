Из чего состоит темная материя

Свойства этого вещества затрудняют его наблюдение, однако ученые уверены, что темная материя существует.

Темная материя получила свое название потому, что не производит энергию и свет. Это вещество не излучает электромагнитную энергию, а также не взаимодействует с ней. Все это делает почти невозможным ее наблюдение, однако косвенные признаки указывают на то, что она все-таки есть. Причем, по разным оценкам, Вселенная на 80-95 процентов состоит из темной материи. Что же это за хитрое вещество?

Темная материя была открыта в 1970-х годах, и с тех пор ученые строят различные теории о ее составе. Большинство ученых настаивают на том, что темная материя не состоит из тех частиц, которые известны на сегодня. До недавнего времени одним из наиболее вероятных предположений, что темную материю составляют гипотетически массивные частицы, вступающие в слабое взаимодействие. Для краткости частицу назвали вимп — WIMP (Weakly Interacting Massive Particle).

Исследования продолжаются, сложность заключается в том, что эти частицы должны отвечать многим, не противоречащим параметрам. С развитием науки диапазон поисков сужается, частица все еще не найдена, но специалисты не теряют надежды.

Тем временем, другие специалисты возвращаются к версии, что темная материя может состоять из аксионов — частиц, которые отвечают за временную симметрию.

В любом случае эксперименты и наблюдения продолжаются, и вимп в ближайшие 10-20 лет может быть найден. Либо его существование будет полностью опровергнуто.